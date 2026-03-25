台湾のモノ輸出額、世界12位に 昨年1年間で約102兆円＝WTO統計
（台北中央社）世界貿易機関（WTO）が24日までに発表した統計によると、昨年1年間における台湾のモノの輸出額は6410億米ドル（約102兆円）で、世界12位となった。財政部（財務省）統計処が同日、報道資料で紹介した。
同処によれば、台湾の順位は前年から四つ上がった。11位だった1993年以降、2番目に高い順位となった。
1位は中国で3兆7720億ドル（約600兆円）。日本は6位で7380億ドル（約117兆円）だった。
世界全体でのシェア率は2.4％で、前年より0.5ポイント上昇した。同処はこれについて、人工知能（AI）関連の商機の恩恵を受けたことや、半導体や情報通信供給網における強い競争力を理由に挙げた。
台湾の輸入額は4940億ドル（約78兆円）で、順位は1ランク下がって19位。輸出と輸入を合わせた貿易額では、前年より順位を三つ上げて15位となり、2002年に並ぶ高順位となった。
（呂晏慈／編集：田中宏樹）
同処によれば、台湾の順位は前年から四つ上がった。11位だった1993年以降、2番目に高い順位となった。
1位は中国で3兆7720億ドル（約600兆円）。日本は6位で7380億ドル（約117兆円）だった。
台湾の輸入額は4940億ドル（約78兆円）で、順位は1ランク下がって19位。輸出と輸入を合わせた貿易額では、前年より順位を三つ上げて15位となり、2002年に並ぶ高順位となった。
（呂晏慈／編集：田中宏樹）