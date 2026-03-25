日経225オプション4月限（25日日中） 5万7000円コールが出来高最多562枚
25日の日経225オプション2026年4月限（最終売買日4月9日）の日中取引で、コールオプション・プットオプションの全権利行使価格の合計出来高は1万686枚だった。うちプットの出来高が5632枚と、コールの5054枚を上回った。プットの出来高トップは5万1500円の534枚（785円安1030円）。コールの出来高トップは5万7000円の562枚（161円高375円）だった。
コール プット
出来高 前日比 価格 行使価格 価格 前日比 出来高
41 0 1 69000
4 0 1 68000
2 0 2 67000
248 -1 1 66000
139 +1 4 65000
1 +1 4 64500
158 +1 6 64000
51 +2 8 63500
251 +2 11 63000
35 +7 16 62500
149 +7 21 62000
8 23 61875
7 +6 20 61750
5 29 61625
26 +11 30 61500
2 +12 27 61375
11 +17 33 61250
6 +13 30 61125
182 +12 38 61000
2 +13 41 60875
15 +23 45 60750
7 +32 52 60625
70 +25 55 60500
5 56 60375
18 +37 63 60250
9 +36 63 60125
394 +31 73 60000
1 +36 70 59875
8 +38 88 59750
5 +60 96 59625
125 +34 95 59500
1 114 59375
9 +72 122 59250
296 +64 138 59000
5 +92 150 58875
11 +67 153 58750
1 +59 151 58625
77 +72 173 58500
14 +114 190 58250
425 +99 229 58000
26 +146 248 57875
30 +127 265 57750
293 +138 298 57500
30 +162 340 57250
36 +80 345 57125
562 +161 375 57000
11 +230 420 56875
32 +200 420 56750
277 +288 485 56500
7 +299 550 56250
3 +70 585 56125
183 +250 610 56000
5 +329 615 55875
7 +360 670 55750
59 +325 735 55500
2 +420 770 55375
157 +330 920 55000
4 -25 1005 54750
2 +445 970 54625
31 +425 1120 54500
415 +435 1315 54000 1940 -1260 33
4 +640 1470 53750 1815 81
6 +670 1535 53625
7 +520 1610 53500 1710 -300 122
1 +365 1640 53375
2 +880 1855 53250 1700 1
32 +640 1915 53000 1535 -755 494
1 +710 1810 52875
