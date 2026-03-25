　25日の日経225オプション2026年4月限（最終売買日4月9日）の日中取引で、コールオプション・プットオプションの全権利行使価格の合計出来高は1万686枚だった。うちプットの出来高が5632枚と、コールの5054枚を上回った。プットの出来高トップは5万1500円の534枚（785円安1030円）。コールの出来高トップは5万7000円の562枚（161円高375円）だった。


　　　　　　　　コール　　　　　　プット
出来高　前日比　 価格 　行使価格　 価格 　前日比　出来高
　　41　　　 0　　　 1　　69000　
　　 4　　　 0　　　 1　　68000　
　　 2　　　 0　　　 2　　67000　
　 248　　　-1　　　 1　　66000　
　 139　　　+1　　　 4　　65000　
　　 1　　　+1　　　 4　　64500　
　 158　　　+1　　　 6　　64000　
　　51　　　+2　　　 8　　63500　
　 251　　　+2　　　11　　63000　
　　35　　　+7　　　16　　62500　
　 149　　　+7　　　21　　62000　
　　 8　　　　　　　23　　61875　
　　 7　　　+6　　　20　　61750　
　　 5　　　　　　　29　　61625　
　　26　　 +11　　　30　　61500　
　　 2　　 +12　　　27　　61375　
　　11　　 +17　　　33　　61250　
　　 6　　 +13　　　30　　61125　
　 182　　 +12　　　38　　61000　
　　 2　　 +13　　　41　　60875　
　　15　　 +23　　　45　　60750　
　　 7　　 +32　　　52　　60625　
　　70　　 +25　　　55　　60500　
　　 5　　　　　　　56　　60375　
　　18　　 +37　　　63　　60250　
　　 9　　 +36　　　63　　60125　
　 394　　 +31　　　73　　60000　
　　 1　　 +36　　　70　　59875　
　　 8　　 +38　　　88　　59750　
　　 5　　 +60　　　96　　59625　
　 125　　 +34　　　95　　59500　
　　 1　　　　　　 114　　59375　
　　 9　　 +72　　 122　　59250　
　 296　　 +64　　 138　　59000　
　　 5　　 +92　　 150　　58875　
　　11　　 +67　　 153　　58750　
　　 1　　 +59　　 151　　58625　
　　77　　 +72　　 173　　58500　
　　14　　+114　　 190　　58250　
　 425　　 +99　　 229　　58000　
　　26　　+146　　 248　　57875　
　　30　　+127　　 265　　57750　
　 293　　+138　　 298　　57500　
　　30　　+162　　 340　　57250　
　　36　　 +80　　 345　　57125　
　 562　　+161　　 375　　57000　
　　11　　+230　　 420　　56875　
　　32　　+200　　 420　　56750　
　 277　　+288　　 485　　56500　
　　 7　　+299　　 550　　56250　
　　 3　　 +70　　 585　　56125　
　 183　　+250　　 610　　56000　
　　 5　　+329　　 615　　55875　
　　 7　　+360　　 670　　55750　
　　59　　+325　　 735　　55500　
　　 2　　+420　　 770　　55375　
　 157　　+330　　 920　　55000　
　　 4　　 -25　　1005　　54750　
　　 2　　+445　　 970　　54625　
　　31　　+425　　1120　　54500　
　 415　　+435　　1315　　54000　　1940 　 -1260　　　33　
　　 4　　+640　　1470　　53750　　1815 　　　　　　　81　
　　 6　　+670　　1535　　53625　
　　 7　　+520　　1610　　53500　　1710 　　-300　　 122　
　　 1　　+365　　1640　　53375　
　　 2　　+880　　1855　　53250　　1700 　　　　　　　 1　
　　32　　+640　　1915　　53000　　1535 　　-755　　 494　
　　 1　　+710　　1810　　52875　