日経225オプション5月限（25日日中） 5万円プットが出来高最多170枚
25日の日経225オプション2026年5月限（最終売買日5月7日）の日中取引で、コールオプション・プットオプションの全権利行使価格の合計出来高は1502枚だった。うちプットの出来高が1046枚と、コールの456枚を上回った。プットの出来高トップは5万円の170枚（490円安1420円）。コールの出来高トップは6万9000円の53枚（1円高10円）だった。
コール プット
出来高 前日比 価格 行使価格 価格 前日比 出来高
7 +1 3 75000
1 0 4 72500
40 -1 7 70000
53 +1 10 69000
39 +3 17 68000
30 +6 26 67000
13 +15 40 66000
19 +21 59 65000
17 +48 128 63000
33 +80 190 62000
2 215 61625
6 +85 225 61500
7 +117 270 61000
2 294 60750
4 +113 305 60500
12 +165 390 60000
6 455 59500
6 +195 550 59000
9 +260 620 58500
23 +250 750 58000
34 770 57625
13 +350 1005 57000
1 +345 1150 56500
2 +320 1155 56375
13 +465 1270 56000
1 +555 1500 55500
21 +575 1725 55000
8 +725 2115 54250
19 +565 2200 54000
1 +800 2430 53625
14 +935 2805 53000 2300 -985 37
52000 1980 -1020 9
51875 1885 10
51750 1845 9
51625 1805 8
51500 1770 -865 18
51000 1650 -700 45
50000 1420 -490 170
49125 1180 40
49000 1190 -480 16
48875 1145 7
48000 1025 -680 32
47000 845 -395 33
45000 580 -315 2
43000 470 -285 2
42000 395 -35 81
41750 370 -285 65
41500 360 1
41000 340 -10 113
40250 300 -195 4
40000 297 -103 51
39500 277 -23 2
39250 280 -170 29
39000 270 -145 1
38500 240 1
