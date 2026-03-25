　25日の日経225オプション2026年5月限（最終売買日5月7日）の日中取引で、コールオプション・プットオプションの全権利行使価格の合計出来高は1502枚だった。うちプットの出来高が1046枚と、コールの456枚を上回った。プットの出来高トップは5万円の170枚（490円安1420円）。コールの出来高トップは6万9000円の53枚（1円高10円）だった。


　　　　　　　　コール　　　　　　プット
出来高　前日比　 価格 　行使価格　 価格 　前日比　出来高
　　 7　　　+1　　　 3　　75000　
　　 1　　　 0　　　 4　　72500　
　　40　　　-1　　　 7　　70000　
　　53　　　+1　　　10　　69000　
　　39　　　+3　　　17　　68000　
　　30　　　+6　　　26　　67000　
　　13　　 +15　　　40　　66000　
　　19　　 +21　　　59　　65000　
　　17　　 +48　　 128　　63000　
　　33　　 +80　　 190　　62000　
　　 2　　　　　　 215　　61625　
　　 6　　 +85　　 225　　61500　
　　 7　　+117　　 270　　61000　
　　 2　　　　　　 294　　60750　
　　 4　　+113　　 305　　60500　
　　12　　+165　　 390　　60000　
　　 6　　　　　　 455　　59500　
　　 6　　+195　　 550　　59000　
　　 9　　+260　　 620　　58500　
　　23　　+250　　 750　　58000　
　　34　　　　　　 770　　57625　
　　13　　+350　　1005　　57000　
　　 1　　+345　　1150　　56500　
　　 2　　+320　　1155　　56375　
　　13　　+465　　1270　　56000　
　　 1　　+555　　1500　　55500　
　　21　　+575　　1725　　55000　
　　 8　　+725　　2115　　54250　
　　19　　+565　　2200　　54000　
　　 1　　+800　　2430　　53625　
　　14　　+935　　2805　　53000　　2300 　　-985　　　37　
　　　　　　　　　　　　　52000　　1980 　 -1020　　　 9　
　　　　　　　　　　　　　51875　　1885 　　　　　　　10　
　　　　　　　　　　　　　51750　　1845 　　　　　　　 9　
　　　　　　　　　　　　　51625　　1805 　　　　　　　 8　
　　　　　　　　　　　　　51500　　1770 　　-865　　　18　
　　　　　　　　　　　　　51000　　1650 　　-700　　　45　
　　　　　　　　　　　　　50000　　1420 　　-490　　 170　
　　　　　　　　　　　　　49125　　1180 　　　　　　　40　
　　　　　　　　　　　　　49000　　1190 　　-480　　　16　
　　　　　　　　　　　　　48875　　1145 　　　　　　　 7　
　　　　　　　　　　　　　48000　　1025 　　-680　　　32　
　　　　　　　　　　　　　47000　　 845 　　-395　　　33　
　　　　　　　　　　　　　45000　　 580 　　-315　　　 2　
　　　　　　　　　　　　　43000　　 470 　　-285　　　 2　
　　　　　　　　　　　　　42000　　 395 　　 -35　　　81　
　　　　　　　　　　　　　41750　　 370 　　-285　　　65　
　　　　　　　　　　　　　41500　　 360 　　　　　　　 1　
　　　　　　　　　　　　　41000　　 340 　　 -10　　 113　
　　　　　　　　　　　　　40250　　 300 　　-195　　　 4　
　　　　　　　　　　　　　40000　　 297 　　-103　　　51　
　　　　　　　　　　　　　39500　　 277 　　 -23　　　 2　
　　　　　　　　　　　　　39250　　 280 　　-170　　　29　
　　　　　　　　　　　　　39000　　 270 　　-145　　　 1　
　　　　　　　　　　　　　38500　　 240 　　　　　　　 1　