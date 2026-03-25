　25日の日経225オプション2026年6月限（最終売買日6月11日）の日中取引で、コールオプション・プットオプションの全権利行使価格の合計出来高は61枚だった。コールの合計出来高は19枚。コールの出来高トップは6万円の16枚（780円）だった。プットのの合計出来高は42枚。プットの出来高トップは5万円の35枚（2005円）だった。


　　　　　　　　コール　　　　　　プット
出来高　前日比　 価格 　行使価格　 価格 　前日比　出来高
　　 1　　　　　　　16　　75000　
　　 1　　 +25　　　80　　69000　
　　 1　　　　　　 230　　65000　
　　16　　　　　　 780　　60000　
　　　　　　　　　　　　　50000　　2005 　　　　　　　35　
　　　　　　　　　　　　　45000　　1020 　　-305　　　 3　
　　　　　　　　　　　　　40000　　 515 　　-255　　　 1　
　　　　　　　　　　　　　12500　　　18 　　　　　　　 3　


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