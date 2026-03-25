日経225オプション6月限（25日日中） 6万円コール780円
25日の日経225オプション2026年6月限（最終売買日6月11日）の日中取引で、コールオプション・プットオプションの全権利行使価格の合計出来高は61枚だった。コールの合計出来高は19枚。コールの出来高トップは6万円の16枚（780円）だった。プットのの合計出来高は42枚。プットの出来高トップは5万円の35枚（2005円）だった。
コール プット
出来高 前日比 価格 行使価格 価格 前日比 出来高
1 16 75000
1 +25 80 69000
1 230 65000
16 780 60000
50000 2005 35
45000 1020 -305 3
40000 515 -255 1
12500 18 3
株探ニュース
コール プット
出来高 前日比 価格 行使価格 価格 前日比 出来高
1 16 75000
1 +25 80 69000
1 230 65000
16 780 60000
50000 2005 35
45000 1020 -305 3
40000 515 -255 1
12500 18 3
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