中国国内の金価格が1000元の関門を割り込み、消費者の金購入意欲が回復

国際金価格が数日連続で急落し、国内の金価格も1グラム1000元（約2万2000円）の節目を割り込みました。金価格の下落を受け、消費者の金購入意欲が再び高まっています。

国際金価格の影響を受け、中国国内の複数の金販売店でも純金製アクセサリーの価格が引き下げられました。北京市西城区のある金販売店では、平日の午後4時でも顧客が後を絶たず、多くの顧客が現場で金の実勢価格に注目し、いつでも手に入れられるよう準備をしています。現場では、金のアクセサリーを購入する顧客よりも金の投資商品を購入する顧客が多く、今週の客数は先週より30％ほど増えました。

取材を受けた顧客の一人は、「以前は1グラム1200元（約2万6400円）の高値の時でも買いだめしていましたが、今は金価格が低いうちに、底値でもう少し買い増ししたいと思っています。普通は100グラム単位で買っています」と話しました。もう一人の顧客は、「今日はビーズのブレスレットを買いました。10グラムちょっとで約1万元（約22万円）余りです。値が下がったので買いに来ました」と話しています。

店舗スタッフによると、金価格の下落後は投資向け商品の売れ行きが以前より大幅に伸びているということです。

業界関係者によると、最近は複数の世界的な不確実性要因の影響で、金価格は短期的な変動が顕著になっています。これについて、北京菜市口百貨株式有限公司・菜百ジュエリーの上級金投資アナリストの李洋氏は「多くの投資家は依然として中長期的な金価格の動きを楽観しています」との考えを示しました。（提供/CGTN Japanese）