男性5人組の歌謡アイドル「華MEN組（かめんぐみ）」がきょう25日、初シングル「NEGAI」を発売した。この日、東京・錦糸町のマルイ店頭特設ステージでリリースイベントを行った。

2024年5月にミニアルバム「華やかに抱きしめて」でメジャーデビューした華MEN組。それからメンバー1人の脱退も経験し、1年10カ月を経て、ついに初シングル発売となった。コウジは「いろんなことを乗り越えて今日ここに立ってるというのを実感しております。なかなか簡単にCDって出せないんだなと思ったし、いつ皆様に楽しんでいただけるような作品が出せるんだろうと不安な時期もあったんですけど、今回リリースさせていただけること本当に幸せに思ってます」と感謝を述べた。

雨脚が強まる中行われた野外の公開リハーサルでは、5人の“NEGAI”として一人一文字ずつ「日本武道館」と力強い書をしたためた。ユウキは「僕たちは一昨年デビューしたときから、日本武道館に立つという目標は変わらず今も掲げ続けております。この願いを必ず達成したいと思っておりますので、よろしくお願いします！」と呼びかけ、集まったファンからは「行こうね！」と声援が飛んだ。

まず狙うは新曲のヒット。報道陣の取材に対し、コウジは「SNSにも活発に挑戦したい。楽曲のバズりを狙っていきたいと思うので、2026年は、いろんなところにおうかがいして歌わせていただくのも、SNS上で音楽を届けるのも頑張りたい」と意気込んだ。