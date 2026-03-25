オマーンの首都マスカットの港に停泊する貨物船＝23日/Elke Scholiers/Getty Images

（CNN）イラン当局者は、ホルムズ海峡の安全な通航に対して各国や船舶から通行料を「絶対に」徴収し続けると述べた。ホルムズ海峡は、イランが世界の海運に対して事実上閉鎖している重要な海上交通路だ。

イラン外務省の報道官は24日、インドメディアの取材に対し、「イランに押しつけられた戦争状態のため、ホルムズ海峡の通航には一連の措置が取られている」と語った。

報道官は「今回の侵略行為と無関係なほかの国々は、イラン当局と必要な調整を行った上で、安全かつ確実にホルムズ海峡を通過できる」と述べた。

ロイター通信によると、イラン外務省は、国連安全保障理事会と国際海事機関（IMO）に宛てた書簡で、「敵対的でない船舶」はイラン当局と調整すればホルムズ海峡を通航できると説明していた。

世界の石油生産量の5分の1が通過するホルムズ海峡の交通は、3週間前に紛争が始まって以降、大きく制限されている。CNNはこれまでに、イラン政府が、積み荷が人民元で取引されることを条件に、一部船舶の通航を認めることを検討していると報じていた。

報道官は「米国自身が何十年にもわたり、自国通貨を世界経済全体に対する武器として使ってきた。各国に制裁を科し、グローバルサウスの国々に圧力をかけてきた」とも述べた。