3月24日、お笑いトリオ・トンツカタンがYouTubeチャンネルで解散を発表し、話題を集めている。

「メンバーのお抹茶さん、森本晋太郎さん、櫻田佑（たすく）さんの3人が横並びで登場しました。森本さんが『日によっては8時間話し合った』と明かし、『トンツカタン、解散という結論に至りました』と報告しました。さらに『本当にうれしい言葉をたくさんかけていただきました』と感謝し、『仲、悪くなったわけじゃない』と強調していました」（芸能担当記者）

トンツカタンは、2012年に結成されたプロダクション人力舎所属のトリオ。賞レースでも結果を残してきた実力派だが、その裏では葛藤も抱えていた。

「3人は、2月2日放送のバラエティ番組『バナナマンのしらバナ!』（TBS系）に出演した際、解散についてふれていました。きっかけは、森本さんのピンの仕事が増えたことに対してお抹茶さんが嫉妬し、2025年末に『解散を考えている』と打ち明けたというのです。

お抹茶さんは『（お笑いを）続けるなら、誰かとやりたい』と新しい相方を希望しました。一方の森本さんも『僕じゃない人とやりたい人を引き留めるのは善なのか』と苦悩し、櫻田さんは『3人でやりたい。嫌だ』と訴えていました」（同前）

そんな3人に、親身になって言葉をかけたのが先輩芸人・バナナマンだった。

「日村勇紀さんは『おれは絶対、このまま行ったほうがいい』と力強くアドバイスしていました。さらに、自分が相方の設楽統（おさむ）さんと出会った経験から『そうそう才能ある人とはめぐり会えない』と語ったうえで、お抹茶に『次の人、オレはないと思う』と諭したのです。

設楽さんも『こんな逸材と組めるかっていったら、100に近い可能性でない』『全員が報われる世界じゃないからね。でも、やってたら売れる可能性はある』と背中を押していました」（同前）

それでも、解散という決断は変わらなかった。Xでは、

《バナナマンにまで温かい言葉かけてもらったのに》

《バナナマン の思いは伝わらなかったかぁ…》

と、惜しむ声が相次いでいる。放送作家が語る。

「今回の決断は、バナナマンの番組での説得を受け、その後も話し合いを重ねた末のものと思われます。しかし、森本さんのテレビ露出は増えているものの、いまだ“プチブレイク”の段階。お抹茶さんは嫉妬を感じていたといいますが、むしろ森本さんがトリオ芸人であること自体、知られていないケースも少なくありません」

また、トリオとして売れる予兆もあったという。

「お抹茶さんは3月21日、『R-1グランプリ2026』（フジテレビ系）に出場して笑いをさらい、バカリズムら審査員からも高評価を得ました。ファイナルステージへ進出し、準優勝しています。しかしこの解散報告動画は、『R-1』出場前に収録されたものでした。優勝はできなかったものの、この快挙を武器に、トリオとしてブレイクする余地はあったという声もあります」（同前）

解散という選択が正しかったのか、答えが出るのはこれからだ。