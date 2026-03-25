【アーケードアーカイブス ファイナルラップ】 3月26日 配信予定 価格： PS4版 837円 Switch版 838円 プレイ人数：1人 【アーケードアーカイブス2 ファイナルラップ】 3月26日 配信予定 価格：1,100円 プレイ人数：1人

ハムスターは、プレイステーション 4/Nintendo Switch用レース「アーケードアーカイブス ファイナルラップ」を3月26日より配信する。価格はPS4版が837円、Switch版が838円。

同日、プレイステーション 5/Xbox Series X|S/Nintendo Switch 2用レース「アーケードアーカイブス2 ファイナルラップ」の配信を開始する。価格は1,100円。なお、PS4版およびSwitch版「アーケードアーカイブス ファイナルラップ」を持っている場合、Switch2版及びPS5版「アーケードアーカイブス2 ファイナルラップ」を、所有者割引価格の各330円で購入できる。

「ファイナルラップ」は1987年にナムコ（現：バンダイナムコエンターテインメント）から発売されたレースゲーム。1987年の日本はF1ブームの黎明期で、本作はその時代を背景に競技用マシンのパワーとストイックな勝負の世界を描いている。当時のサーキットを舞台に手に汗握るハイスピードバトルが繰り広げられる。

なお、本作は1人プレイ専用。ゲーム本編中に「通信機能搭載」と表示されるが、これは原作の雰囲気を再現した演出となっている。

公式番組「アーケードアーカイバー」毎週生配信中！

公式番組「アーケードアーカイバー」をYouTubeにて配信中。ゲームの紹介や、開発者を招いての開発トークなど、多くのコンテンツが用意された生番組となっている。

3月26日には「ファイナルラップ特集」が配信される予定。番組には当時の開発陣と、バンダイナムコエンターテインメントのうでつ和仁氏が出演する。

□YouTube ハムスターチャンネルのページ

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