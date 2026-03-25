アイドルグループ・ＣＵＴＩＥ ＳＴＲＥＥＴが５月２７日に発売する両Ａ面３ｒｄシングルＣＤより表題曲「ナイスだね」を２５日、先行配信リリース。さらに、２５日午後８時からミュージックビデオを公開する。

本作はＣＵＴＩＥ ＳＴＲＥＥＴがＣＭキャラクターを務めるロッテ１０年ぶりの新アイスブランド「アジアに恋して」のＣＭ曲。ｉｎｄｉｇｏ ｌａ Ｅｎｄ、ゲスの極み乙女など、様々なバンドで活躍する川谷絵音が作詞作曲を担当した。アジアのエッセンスを織り交ぜた軽快で多彩なサウンドと、ＣＵＴＩＥ ＳＴＲＥＥＴらしいユーモアを含んだ歌詞が見事にマッチした、彼女たちの新しい魅力を感じられる一曲に仕上がっている。

ミュージックビデオでは、お泊り女子会で寝落ちした８人のメンバーが異国感あふれる夢の世界に迷い込む。ちょっぴりエキゾチックでスパイシーなメンバーたちの姿を堪能できる内容となっている。両手を使って、さながら「スプーンでアイスをすくっている」ような振り付けにも注目だ。

ＣＵＴＩＥ ＳＴＲＥＥＴは５月３０、３１日にはＧＬＩＯＮ ＡＲＥＮＡ ＫＯＢＥ、６月１６、１７日には有明アリーナにて単独公演を開催。８月２５、２６日の２日間、グループ史上初となる日本武道館での単独公演を開催する。