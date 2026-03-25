【写真特集】Hey! Say! JUMP山田涼介・山下美月・鈴木愛理・萩原利久ら「ジョー マローン ロンドン」フォトコールに豪華集結
【モデルプレス＝2026/03/25】3月25日、都内にて英国発のフレグランス ライフスタイル ブランドJO MALONE LONDON（ジョー マローン ロンドン）の「English Pear Festival（イングリッシュ ペアー フェスティバル）」フォトコールが開催され、豪華セレブリティが集結した。ここではその様子を写真で紹介する。
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3⽇間限定ポップアップ イベントでは、ジョー マローン ロンドンを象徴する素材であるペアー＝洋梨を主役にした「イングリッシュ ペアー」コレクションをテーマに、春の果樹園を思わせる空間が展開する。フォトコールには、山田涼介、鈴木愛理、萩原利久、上野樹里、松本まりか、鈴鹿央士、山下美月、岩瀬洋志といった豪華セレブリティが登場した。
山田は「入った瞬間からすごくいい香りが漂っていまして。爽やかな、この時期にぴったりなフレッシュな香りが漂っていた」と会場の香りについて触れ、山下美月は会場内のゲームを楽しんだそうで「楽しくて、10回くらい朝から投げさせてもらいました。全然入らなかったです（笑）」とコメント。
8-9|img:h:center:w700:cap}そして、上野は「本の中の世界みたいで。紙でできた蝶々とか草とか、植物がたくさん感じられて。鼻とかグリーンのモチーフもそうですけど、洋梨が所々にぽんぽんって置いてあって。フォルムがすごくかわいいので、すごく印象に残りました」と感動した様子。鈴木は「とても華やかで気持ちが前向きになる空間でした」と明かしていた。
また、岩瀬はポップアップの印象について「これまでのジョー マローンとは全然違いましたね。というのも、たくさんのアクティビティがあって。さっき全部体験させていただいたんですが、梨を投げて得点を取ったり、6年ぶりにプリクラを撮りました（笑）」と会場内のプリクラに挑戦したそう。鈴鹿はおすすめのスポットについて触れ「入ってすぐ左側に、休憩スポットって言われたんですけど、フェスとかの会場にもあるテントみたいな。あそこがすごく良い雰囲気で、キャンドルとかもあって、香りも良い香りですし、ラグの重ね方とか、インテリアの参考になるなと思いながら見ていて。あの場所がすごく好きでした」と話していた。
そして、萩原はポップアップを見て回った感想を求められると「撮影で寒いところにずっといたので、すごく一気に春を感じましたし、僕は香りで言うとたぶん初心者のほうではあると思うんですけど、タロットで自分に合うのを選んでもらったり。いろんな方が楽しめる空間なんじゃないかなと思いました」と印象を明かしていた。（modelpress編集部）
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◆山田涼介・山下美月・鈴木愛理ら「ジョー マローン ロンドン」イベントに集結
3⽇間限定ポップアップ イベントでは、ジョー マローン ロンドンを象徴する素材であるペアー＝洋梨を主役にした「イングリッシュ ペアー」コレクションをテーマに、春の果樹園を思わせる空間が展開する。フォトコールには、山田涼介、鈴木愛理、萩原利久、上野樹里、松本まりか、鈴鹿央士、山下美月、岩瀬洋志といった豪華セレブリティが登場した。
◆「ジョー マローン ロンドン」ポップアップの魅力明かす
山田は「入った瞬間からすごくいい香りが漂っていまして。爽やかな、この時期にぴったりなフレッシュな香りが漂っていた」と会場の香りについて触れ、山下美月は会場内のゲームを楽しんだそうで「楽しくて、10回くらい朝から投げさせてもらいました。全然入らなかったです（笑）」とコメント。
8-9|img:h:center:w700:cap}そして、上野は「本の中の世界みたいで。紙でできた蝶々とか草とか、植物がたくさん感じられて。鼻とかグリーンのモチーフもそうですけど、洋梨が所々にぽんぽんって置いてあって。フォルムがすごくかわいいので、すごく印象に残りました」と感動した様子。鈴木は「とても華やかで気持ちが前向きになる空間でした」と明かしていた。
また、岩瀬はポップアップの印象について「これまでのジョー マローンとは全然違いましたね。というのも、たくさんのアクティビティがあって。さっき全部体験させていただいたんですが、梨を投げて得点を取ったり、6年ぶりにプリクラを撮りました（笑）」と会場内のプリクラに挑戦したそう。鈴鹿はおすすめのスポットについて触れ「入ってすぐ左側に、休憩スポットって言われたんですけど、フェスとかの会場にもあるテントみたいな。あそこがすごく良い雰囲気で、キャンドルとかもあって、香りも良い香りですし、ラグの重ね方とか、インテリアの参考になるなと思いながら見ていて。あの場所がすごく好きでした」と話していた。
そして、萩原はポップアップを見て回った感想を求められると「撮影で寒いところにずっといたので、すごく一気に春を感じましたし、僕は香りで言うとたぶん初心者のほうではあると思うんですけど、タロットで自分に合うのを選んでもらったり。いろんな方が楽しめる空間なんじゃないかなと思いました」と印象を明かしていた。（modelpress編集部）
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