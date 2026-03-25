“カジュアル”が苦手な人に！【ハニーズ】きれいめに着られる「大人っぽパーカー」

温度調節やコーデのアクセントに、何かと役立つパーカー。カジュアルすぎるかも……と避けている大人にこそ試してほしいのが【ハニーズ】のきれいめパーカーです。今回注目したのは「ストレッチの利いた、両面が滑らかなレーヨン混のきれいめスウェット素材」（公式サイトより）のアイテム。ラフ見えしにくいのが魅力です。

紐なしタイプでカジュアルにもフェミニンにも◎

【ハニーズ】「大人のゆるジップパーカー」\2,980（税込）

フードの紐をなくしたデザインで、すっきりとした印象を狙えるジップパーカー。カジュアルはもちろんきれいめコーデにもすっと馴染んでくれそうです。柔らかなトーンのカラーが豊富に揃っていて、コーデにやさしい雰囲気をプラスできるのも魅力。ほんのりゆとりのある形で、ボディラインを拾いにくいのも大人世代に嬉しい特徴です。

ダボつきすぎない絶妙なバランスがGOOD

【ハニーズ】「きれいめジップパーカー」\2,680（税込）

こちらのパーカーは、ゆるすぎない幅でスマートに着られそう。腰にかかる丈で、スラックスからフレアスカートまで幅広いボトムスと好相性です。シャツやブラウスに合わせる大人コーデもおすすめ。ジャケットやトレンチコートの下にも重ねやすいかも。

※すべての商品情報・画像はハニーズ出典です。

※記事内の情報は執筆時のものになります。価格変更や、販売終了の可能性もございます。最新の商品情報は各お店・ブランドなどにご確認くださいませ。

Writer：Anne.M