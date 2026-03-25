全問パズル作家・稲葉直貴氏の書き下ろし！ ワークス「ナンプレ館mini」

記事ポイント 4×4マス特化のミニナンプレアプリ『ナンプレ館mini』が登場全問パズル作家・稲葉直貴氏による書き下ろし問題を収録大きなマス目と太文字のユニバーサルデザインを採用 4×4マス特化のミニナンプレアプリ『ナンプレ館mini』が登場全問パズル作家・稲葉直貴氏による書き下ろし問題を収録大きなマス目と太文字のユニバーサルデザインを採用

ワークスが、スマートフォン向けパズルアプリ『ナンプレ館mini』をリリースしました。

4×4マスのミニサイズに特化し、誰でも気軽に楽しめる脳トレ体験を提供するアプリです。

ワークス「ナンプレ館mini」

アプリ名：ナンプレ館miniジャンル：ゲーム／パズル／脳トレ価格：無料対応OS：iOS / Android

従来のナンプレアプリは9×9マスが主流で、「文字が小さくて読みづらい」「1問を解くのに時間がかかる」といった声がありました。

『ナンプレ館mini』は、そうしたハードルを取り除き、スマートフォンの操作に慣れていない方でも達成感を味わえるよう設計されています。

1問数分で完結する手軽さ

一般的な9×9マスではなく、4×4マスのミニサイズに特化しているのが最大の特徴です。

1問数分で完結するため、通勤・通学時間や家事の合間など、場所を選ばずリフレッシュできます。

パズル作家による書き下ろし問題

収録されているナンプレ問題は、すべてパズル作家・稲葉直貴氏による書き下ろしです。

コンピューターによる自動生成問題とは異なり、気持ちの良い解き心地が味わえます。

視認性を追求したユニバーサルデザイン

大きなマス目とくっきりとした太文字を採用し、視覚的なストレスを最小限に抑えています。

老眼の方や小さな文字が苦手な方でも、目を疲れさせることなく楽しめるデザインとなっています。

余計な機能を削ぎ落とし、迷わず直感的に操作できるインターフェースも魅力です。

毎日の「頭の体操」を習慣化するのに最適なアプリとなっています。

4×4マスならではの手軽さで、隙間時間を使った脳トレ習慣を始められます。

パズル作家が手がけた問題による心地よい解き味と、誰にでも見やすいユニバーサルデザインが両立しているのが魅力です。

シンプルな操作性で、スマートフォン初心者から日常的にパズルを楽しむ方まで幅広く対応しています。

ワークス『ナンプレ館mini』の紹介でした。

よくある質問

Q. 『ナンプレ館mini』の価格はいくらですか？

A. 無料でプレイできます。対応OSはiOSとAndroidです。

Q. 通常のナンプレとの違いは何ですか？

A. 一般的な9×9マスではなく4×4マスのミニサイズに特化しており、1問数分で完結します。また、全問パズル作家・稲葉直貴氏による書き下ろし問題を収録しています。

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