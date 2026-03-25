初回特典にDLCカード封入！ Game Source Entertainment「Against the Storm アゲインスト・ザ・ストーム」

記事ポイント ダークファンタジー・シティビルダー『Against the Storm アゲインスト・ザ・ストーム』PS5パッケージ版が2026年7月16日に発売初回生産版に「Keepers of the Stone」DLCカードが封入人間・ビーバー・リザード・キツネ・ハーピーの5種族を率いて荒野を開拓するローグライト×街づくりゲーム ダークファンタジー・シティビルダー『Against the Storm アゲインスト・ザ・ストーム』PS5パッケージ版が2026年7月16日に発売初回生産版に「Keepers of the Stone」DLCカードが封入人間・ビーバー・リザード・キツネ・ハーピーの5種族を率いて荒野を開拓するローグライト×街づくりゲーム

ダークファンタジーの世界で都市を築くストラテジーゲーム『Against the Storm アゲインスト・ザ・ストーム』のPS5パッケージ版が、2026年7月16日に発売されます。

シティビルダーとローグライトを融合させた本作では、5つの種族を率いて文明の再建に挑みます。

Game Source Entertainment「Against the Storm アゲインスト・ザ・ストーム」

タイトル：Against the Storm アゲインスト・ザ・ストーム発売日：2026年7月16日対応機種：PlayStation 5価格：4,500円（税抜）／4,950円（税込）プレイ人数：1人ジャンル：ダークファンタジー・シティビルダー発売元：Game Source Entertainment開発元：Eremite Games / Hooded HorseCERO：B

Game Source Entertainmentが、Eremite Games / Hooded Horse開発の『Against the Storm アゲインスト・ザ・ストーム』日本版PS5パッケージ版を2026年7月16日に発売しました。

プレイヤーは女王の命を受けた「総督」として、人間・ビーバー・リザード・キツネ・ハーピーの5種族を率いて荒野を開拓し、文明の再建という使命に挑みます。

日本語を含む多言語に対応しており、パッケージ版ならではの特典も用意されています。

初回特典「Keepers of the Stone」DLC

PS5パッケージ版の初回生産版には、特典として「Keepers of the Stone（キーパー・オブ・ストーン）」DLCカードが封入されています。

この追加コンテンツでは、新種族1つ、新バイオーム2つ、新たな建物や指令が加わります。

女王《スコーチ・クイーン》の臣下として新たな土地の試練に立ち向かう内容で、石の守護者たちの力を活用すれば破壊をもたらすブライトストームを押し戻すことも可能です。

個性豊かな5つの種族

本作に登場するのは、人間・キツネ・ビーバー・リザード・ハーピーの5種族です。

それぞれの種族には住居や料理の好み、嗜好品や娯楽など固有のニーズがあり、バランス良く満たしていく必要があります。

住民の欲求を満たして「士気」を上げれば、森が放つ「敵意」にも対抗できます。

レインコートを作るか、エールを醸造するか、パイを焼くか――限られた資源の中でどの種族のニーズを優先するかが、総督としての腕の見せどころとなっています。

シティビルダーとローグライトの融合

本作はリプレイ性の高いローグライト要素と本格シティビルダーを融合させた作品です。

広大な世界のあちこちに新たな入植地を建設・管理しながら、貴重なメタ資源を集めてスモルダリング・シティを発展させていきます。

《スコーチ・クイーン》が絶え間ない進歩を要求する一方で、避けがたい脅威であるブライトストームが繰り返し襲いかかってきます。

入植地ごとに評判を管理し、複数のバイオームにまたがるユニークなチャレンジに挑む戦略性が特徴です。

プレイするたびに変化するゲーム体験

ゲーム内には100を超える地域特徴と6つの異なるバイオームが存在し、入植地ごとに異なる環境が生まれます。

天候の変化に合わせた戦略の組み換えや、建物の選択・配置によって入植地の運命が大きく変わっていきます。

交易商人の品揃えは次の年まで不明で、森の奥には宝物や資源、古代の脅威が隠されているなど、何度プレイしても新たな発見が待ち受けています。

以前開拓した都市の人脈を活かした交流や交易も行えるため、プレイを重ねるほど世界が広がっていく仕組みとなっています。

5つの個性豊かな種族を率いて荒野を開拓するダークファンタジーの世界観が魅力です。

ローグライト要素との融合により、プレイするたびに異なる戦略が求められる高いリプレイ性を備えています。

初回生産版には新種族や新バイオームが追加される「Keepers of the Stone」DLCカードも封入されています。

『Against the Storm アゲインスト・ザ・ストーム』PS5パッケージ版の紹介でした。

よくある質問

Q. 『Against the Storm アゲインスト・ザ・ストーム』PS5パッケージ版の発売日と価格は？

A. 2026年7月16日発売予定で、価格は4,500円（税抜）／4,950円（税込）です。

Q. 初回特典の内容は？

A. 初回生産版には「Keepers of the Stone（キーパー・オブ・ストーン）」DLCカードが封入されており、新種族1つ、新バイオーム2つ、新たな建物や指令が追加されます。

Q. どのような種族が登場する？

A. 人間・ビーバー・リザード・キツネ・ハーピーの5種族が登場し、それぞれ固有のニーズや強みを持っています。

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