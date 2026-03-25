断熱材・サッシを工場で組込み済み！ セブン工業「NEO SMART PANEL」

記事ポイント 断熱材・サッシ・面材を工場で組込み済みの壁パネル上棟直後から防水施工が可能で工期短縮に貢献5社連携体制で全国の住宅会社・工務店へ提案を強化 断熱材・サッシ・面材を工場で組込み済みの壁パネル上棟直後から防水施工が可能で工期短縮に貢献5社連携体制で全国の住宅会社・工務店へ提案を強化

セブン工業が、壁パネル「NEO SMART PANEL（ネオスマートパネル）」の販売・提案活動を強化しています。

2030年のZEH水準義務化や建設業界の職人不足といった課題に対応する建材として、5社連携体制で全国展開を進めています。

セブン工業「NEO SMART PANEL」

製品名：NEO SMART PANEL（ネオスマートパネル）開発：セブン工業株式会社・兼希工業株式会社の共同開発展開体制：5社連携（セブン工業、兼希工業、都築木材、ナカザワ建販、ノムラ）対応：2030年ZEH水準など高性能住宅の基準

NEO SMART PANELは、断熱材・サッシ・面材などを工場で組み込んだ状態で出荷される壁パネルです。

木造住宅の省施工と工期短縮を実現し、住宅の高性能化と建設現場の効率化を両立できます。

2030年ZEH水準義務化に対応する柔軟な断熱設計

住宅業界では、2050年カーボンニュートラルの実現に向けて住宅の省エネルギー性能向上が求められています。

2030年にはZEH水準の省エネ基準が義務化される予定であり、断熱性能や気密性能など建物全体の性能向上が重要なテーマとなっています。

NEO SMART PANELは断熱仕様の構成を柔軟に設計できる構造を採用しており、ZEH水準など高性能住宅の基準にも対応しやすい点が特長です。

工場での安定した製造により施工品質の均一化にもつながり、高性能住宅に求められる品質確保にも貢献します。

上棟直後から防水施工が可能で現場作業を省力化

NEO SMART PANELは建方工事と同時に設置できる壁パネルです。

従来は上棟後に現場で行っていたサッシ取付・断熱材施工・面材施工などの工程を削減でき、現場作業の省力化と工期短縮を実現します。

建設業界では職人不足や高齢化が大きな問題となっており、現場作業の効率化へのニーズが高まっています。

NEO SMART PANELはこうした課題に対応する建材として、木造住宅の生産性向上に貢献します。

兼希工業と共同開発、5社連携で全国展開

NEO SMART PANELは兼希工業（群馬県伊勢崎市）とセブン工業が共同開発した壁パネルです。

その後、都築木材（長野県伊那市）、ナカザワ建販（大阪府和泉市）、ノムラ（北海道旭川市）の3社が業務提携として参画しています。

現在は5社連携体制で販売・提案活動を行い、各社が地域の住宅会社や工務店へ施工効率化と住宅性能向上を両立できる建材として普及を進めています。

セブン工業ではNEO SMART PANELの提案活動をさらに強化するとともに、5社連携による情報発信や営業活動を通じて木造住宅の施工効率化と高性能化の両立に貢献していきました。

断熱材・サッシ・面材を工場で組み込んだ状態で出荷されるため、上棟直後から防水施工に取りかかれます。

断熱仕様を柔軟に設計できる構造により、2030年ZEH水準など高性能住宅の基準にも対応しやすくなっています。

5社連携の全国体制で、地域ごとの住宅会社や工務店へきめ細かな提案が届けられる点も魅力です。

セブン工業「NEO SMART PANEL」の紹介でした。

よくある質問

Q. NEO SMART PANELとはどのような製品ですか？

A. 断熱材・サッシ・面材などを工場で組み込んだ状態で出荷される壁パネルです。セブン工業と兼希工業が共同開発し、上棟直後から防水施工が可能なため、木造住宅の省施工と工期短縮に貢献します。

Q. NEO SMART PANELはどこで導入できますか？

A. セブン工業、兼希工業、都築木材、ナカザワ建販、ノムラの5社連携体制で全国展開を進めています。各社が地域の住宅会社や工務店への提案活動を行っています。

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