三種のきな粉で味わうとろける本わらび餅！ カドフジ「わらび餅専門店門藤 東広島店」

記事ポイント わらび餅専門店門藤 東広島店が2026年4月19日(日)にグランドオープン『韓非子』由来の名を持つ本わらび餅「脆味」が看板商品新感覚わらび餅ドリンク「WARABI-TA」も提供 わらび餅専門店門藤 東広島店が2026年4月19日(日)にグランドオープン『韓非子』由来の名を持つ本わらび餅「脆味」が看板商品新感覚わらび餅ドリンク「WARABI-TA」も提供

カドフジが展開するわらび餅専門店門藤の新店舗が東広島に誕生します。

看板商品の本わらび餅「脆味」をはじめ、新感覚のわらび餅ドリンクまで幅広いメニューが揃っています。

カドフジ「わらび餅専門店門藤 東広島店」

店舗名：わらび餅専門店門藤 東広島店開店日：2026年4月19日(日)

カドフジは、「わらび餅専門店門藤 東広島店」を2026年4月19日(日)にグランドオープンしました。

和モダンな外観が印象的な店舗で、こだわりの本わらび餅を販売します。

看板商品の本わらび餅「脆味（ぜいみ）」は、『韓非子』揚権篇に登場する四字熟語「香美脆味（こうびぜいみ）」から名付けられています。

「香美」は香辛料のきいた豪華な食べ物、「脆味」はとろけるように柔らかい美味しい菓子を意味しています。

とろける食感の本わらび餅を、ふくゆたか・黒ごま・深煎りの三種のきな粉で味わえます。

春は花見菓子に、夏はガラスに盛って涼味菓子に、秋は抹茶と一緒に茶菓子として、冬はほんのり温めて温わらび餅として、一年を通じて楽しめる一品となっています。

職人が丁寧に仕上げるこだわりの製法も門藤の魅力です。

お土産にもぴったりの化粧箱入りで販売されます。

本わらび餅のほかにも、新感覚のわらび餅ドリンク「WARABI-TA」やカップスイーツなど、幅広い年齢層が楽しめるメニューを取り揃えています。

『韓非子』に由来する名を持つ本わらび餅「脆味」は、三種のきな粉で異なる風味を堪能できます。

四季折々の楽しみ方が提案されており、一年中味わえるお土産としても魅力的な商品です。

わらび餅ドリンク「WARABI-TA」をはじめ、テイクアウトメニューも充実しています。

わらび餅専門店門藤 東広島店の紹介でした。

よくある質問

Q. わらび餅専門店門藤 東広島店のオープン日はいつですか？

A. 2026年4月19日(日)にグランドオープンします。

Q. 本わらび餅「脆味」にはどんなきな粉が付いていますか？

A. ふくゆたか・黒ごま・深煎りの三種のきな粉で楽しめます。

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