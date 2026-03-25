大阪・読売テレビは２５日、音楽トークバラエティー番組「音道楽√」（おとどうらくルート、金曜・深夜０時３５分）の「音道楽ＨＯＳＴ」（番組ＭＣ）に入社１年目（２０２５年度入社）の藤岡宗我（しゅうが）アナウンサーを抜てきしたと発表した。

藤岡アナの趣味は男性アイドル鑑賞。アナウンサーとしての夢は「音楽番組に携わること」と、入社当時から公言していた。早くも夢がかなったことについて同アナは「本当に幸せ。オタク気質な自分の個性も真っすぐに活（い）かしてアーティストの方々の魅力をどんどん引き出したい」と、意気込んでいる。まもなく入社丸１年を迎える段階で、アナウンサーとしての夢をかなえてしまったことに、一部では「燃え尽きてしまうんじゃないか」と不安視する声も上がっているが、おそらく心配なさそうだ。

既に音道楽ＨＯＳＴとして初めてのロケを終えており、同行した先輩ＨＯＳＴの女性お笑いコンビ「エルフ」からは「要所要所から鋼のメンタルを感じました、でも西川（貴教）さんに会ってからが『音道楽√』なのでこれからが楽しみ」（荒川）、「アーティストの情報をノートいっぱいに調べてきていて勉強熱心だと思った。『音道楽√』がもっと楽しくなりそう」（はる）と期待の声が寄せられている。

藤岡宗我アナ「幼少期からテレビにかじりついて音楽番組を見ていたので、今回『音道楽√』に携わることができ、本当に幸せです！ 音楽は幅広いジャンルを聴（き）くことも、観（み）ることも、歌うことも大好きなのですが、そんな中でも『男性アイドル』や『ボーイズグループ』の推し活を日々行っているオタク気質な人間だと自負しています。そんな自分自身の個性も真っすぐに活かし、全てのアーティストの皆様へのリスペクトをしっかりと持って、いつかはアーティストの方々から私にしか引き出せない魅力をどんどん引き出せるようなＨＯＳＴになりたいです。先輩ＨＯＳＴの皆様からもしっかりと勉強させていただきながら、７月には３年目に突入する『音道楽√』をさらにパワーアップさせられるように全力で頑張ります！」

◆藤岡宗我（ふじおか・しゅうが）２００２年、山口・宇部市出身。高校時代は野球部主将。明大法学部時代は落研に所属。趣味は男性アイドルの推し活で「母が松本潤さんの大ファンだった影響で英才教育を受けました」。実家が江戸時代から続く由緒ある寺ということで、特技は読経。ニックネームは、しゅがちゃん。１７２センチ。