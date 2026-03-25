賃貸家賃の上昇続く、都市部で広がる高止まり　単身向けは東京２３区で１１万円台に…アットホーム調査

賃貸住宅の家賃が、全国の主要都市でじわりと上昇を続けている。アットホーム株式会社の調査によると、２０２６年２月時点のマンション平均募集家賃は、首都圏（１都３県）をはじめ札幌市、仙台市、名古屋市、京都市、神戸市、福岡市など計１１エリアで、すべての面積帯において前年同月を上回った。物価上昇や需給バランスの変化を背景に、都市部を中心に家賃の高止まり傾向が鮮明になっている。

とりわけ目立つのは単身向け物件の上昇だ。東京２３区ではシングル向きマンションの平均家賃が２１カ月連続で最高値を更新し、８カ月連続で全面積帯でも過去最高を記録。平均家賃はついに１１万円を超えた。大阪市でも１９カ月連続で最高値を更新しており、都市部の単身者向け賃貸市場は強い需要に支えられている。

一方で、カップル向きやファミリー向きも上昇が続く。マンション・アパートともに、これらの区分では全１３エリアで前年同月を上回った。広めの住戸でも家賃上昇が広がっており、ライフステージを問わず負担増が進んでいる実態が浮かび上がる。

本調査は、全国１３エリア（首都圏のほか札幌、仙台、名古屋、京都、大阪、神戸、広島、福岡）を対象に、不動産情報サイトに掲載された賃貸物件データをもとに分析したもの。家賃は「賃料＋管理費・共益費」を含めた金額で算出されている。

住宅コストの上昇は、家計や住まい選びにも影響を与えかねない。更新を続ける最高値の裏側で、入居者側の選択や行動にも変化が生じている可能性がありそうだ。