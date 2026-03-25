記事ポイント 旅行先で現地の人とお茶や食事を楽しめるスマートフォンアプリ男女1対1の利用を認めない特許取得の安心設計多言語表示・複数通貨決済で国内外の旅行者に対応 旅行先で現地の人とお茶や食事を楽しめるスマートフォンアプリ男女1対1の利用を認めない特許取得の安心設計多言語表示・複数通貨決済で国内外の旅行者に対応

旅行先で現地の人と気軽にお茶や食事を楽しめるスマートフォンアプリ「ミールステイ」が登場しています。

観光地を巡るだけでは得られない、人と人との交流を旅の楽しみとして届ける新しいサービスです。

ミールステイ「ミールステイ」

サービス名：ミールステイ（Mealstay）提供：株式会社ミールステイ内容：旅行先で現地の人と気軽にお茶や食事を楽しめるスマートフォンアプリ

ミールステイが提供するスマートフォンアプリ「ミールステイ」は、旅行者と現地の人をつなぎ、一緒にお茶や食事を楽しめるサービスとなっています。

観光名所だけでは知ることのできない地域の魅力や文化に、現地の人との会話を通じて触れられるのが特徴です。

言語や安全面の不安から旅行中に現地の人と交流する機会が限られるという課題を解決し、「観光」だけではない新しい旅の価値を提供しています。

現地の人とレストランやカフェで待ち合わせをし、一緒にお茶や食事を楽しみながら会話ができます。

日常のおすすめの飲食店を紹介してもらったり、普段の暮らしについて話したりと、肩ひじ張らない自然な交流が旅行者にとって特別な体験となりました。

特許取得の安心設計

ミールステイの最大の特徴は、男女1対1での利用を認めていない設計にあります。

同性同士の1対1、または複数人での利用を基本とし、異性間の出会い目的ではなく一期一会の交流や会話を楽しむ場として安心して利用できる環境を整えています。

この性別を考慮したマッチング制御の仕組みについては特許を取得しており、女性やパートナーがいる方にも安心して利用できる設計です。

誰でも参加できるアテンダント制度

ミールステイに参加する現地の人（アテンダント）は、ガイドの資格や専門的な知識を必要としません。

旅行者をもてなしたいという想いとコミュニケーションへの前向きな姿勢があれば、誰でも参加できます。

ひとりでの参加に不安がある場合でも、友人やパートナーと一緒に参加できる仕組みとなっています。

多言語・複数通貨対応

ミールステイは国内旅行者だけでなく海外からの旅行者にも対応しており、多言語表示と複数通貨での決済が利用できました。

現在は北海道から沖縄まで全国で現地の人の登録が進んでおり、今後は都市部だけでなく地方や海外にも展開を予定しています。

代表取締役の刈田毅氏は、「旅先での一期一会の交流を、偶然に任せるのではなく、誰もが気軽に安心して楽しめる形で提供したい」という想いからサービスを立ち上げています。

観光だけでは味わえない現地の日常に触れる交流体験を、スマートフォンひとつで手軽に楽しめます。

特許取得済みの安心設計により、出会い目的ではない純粋な交流の場として利用できるのが大きな魅力です。

国や言語を問わず誰もが参加できる仕組みで、旅の新しい価値を届けています。

ミールステイの紹介でした。

よくある質問

Q. ミールステイのアテンダントになるには資格が必要ですか？

A. ガイドの資格や専門知識は不要です。旅行者をもてなしたいという気持ちとコミュニケーションへの前向きな姿勢があれば、誰でも参加できます。友人やパートナーと一緒に参加することも可能です。

Q. 海外からの旅行者も利用できますか？

A. 利用できます。ミールステイは多言語表示と複数通貨での決済に対応しており、国内外の旅行者が利用しやすい環境が整っています。

Copyright © 2026 Dtimes All Rights Reserved.

The post 男女1対1禁止の特許設計で安心！ ミールステイ「ミールステイ」 appeared first on Dtimes.