Ｊ１清水は２５日、静岡市内の三保グラウンドでトップチームの練習後、コーチ陣によるスクール生限定のサッカー教室を開催した。参加した約５０人の子どもたちは、選手たちの練習を見学した後、ピッチで汗を流した。

春休み期間を利用したイベントで、この日はあいにくの雨。それでも子どもたちは元気に三保グラウンドへ足を踏み入れ、ミニゴールを使ったミニゲームなどを楽しんだ。練習を終えた若手選手も加わり、ピッチは笑顔に包まれた。

静岡市清水区在住の楮原維凰（かぞはら・いお、５歳）さんは「楽しかった」と笑顔。家族そろっての清水サポーターで、推し選手はＭＦ中原輝。「ゴールする姿がかっこいい」と声を弾ませた。将来は得点を取れるサッカー選手を目指しており、この日はゴールこそ決められなかったが、充実した時間を過ごした様子だった。

また、今季加入した韓国出身の高卒１年目ＤＦ厳柱映（オム・ジュヨン）は「自分は小さい子が大好きなんですが、かわいくて仕方なかったです」と笑顔。韓国ではクラブ主催のサッカー教室の機会があまりないといい、「新鮮な気持ちになりました」とリフレッシュにもつながったようだ。