スポーツ報知評論家の村田真一氏（６２）と高橋由伸氏（５０）が２４日、開幕直前スペシャル対談を行った。開幕投手を務めるドラ１左腕・竹丸をはじめ新戦力がズラリとそろった開幕ローテのほか、リーグＶ＆日本一奪回のカギは？ キーマンは？ 未知数な要素が盛りだくさんの阿部巨人の展望を語った。

村田氏（以下村）「順位予想をする季節になったね。球春到来や。オレは期待を込めて１位巨人。確かに阪神は強いけどね、選手が持っている力を出せればやけど、五分に戦える能力はあると思っている。由伸は？ んっ？」

由伸氏（以下由）「えっ？」

村「ほんまか？ １位は阪神か」

由「ただ『今は』という予想ですよ、これ」

村「今は…！？」

由「ダルベックが打って、山崎と戸郷が戻ってきてちゃんと投げてくれたら１位に変わるかもしれない。現状、阪神はメンバーがそろっている。去年と同じようにちゃんと働いて、巨人もダルベックが期待より打てないとか。そうなったらこうなっちゃうかなという。巨人の『未知数』の部分は除いて考えています」

村「未知数か。本当にそうやね。先発を見ても昨季ローテを守っていた投手が一人もおらん（笑）」

由「山崎と戸郷が両方いないんですもんね」

村「だから阿部監督も開き直った部分もあるんちゃうかな。だったら思い切って竹丸開幕や、ってね。竹丸をどう見てる？」

由「オープン戦でも打者が差し込まれてましたよね。球速は１５０キロくらいでしょ。今の時代、べらぼうに速いわけでもない。でもキレなのかフォームなのか打席に立ってみないと分からないけど打者の反応を見ていると球が横で見ているより来ているんでしょうね」

村「開幕戦は大胆やなと思ったけども、オープン戦で一番良かったのも竹丸やからね」

由「（開幕戦で戦う）阪神は左打者が多いから近本、佐藤あたりが『おっ』と変な反応をしてくれたらいいですよね。右の森下もチェンジアップで崩れてくれたら面白くなる」

村「ほかはハワードにウィットリー、則本にマー君か。阪神戦の３つ目に行く同じ新人の山城も自滅はなさそうやね」

由「開幕ローテのメンバー見てると完投、って感じの投手はいませんよね。全員、リリーフの力が必要」

村「赤星や横川もリリーフに回るんやろうし、あとは入れ替えをうまくやっていくことやね。打線ではやっぱりダルベック。とにかくこの選手が打つかどうかにかかっていると思う。２割７分、ホームランは２５本！」

由「ぼくはプラス、キャベッジ。３０本打つ可能性があるのはこの２人だけでしょう。リチャードは離脱しちゃったし」

村「ダルベックはセンター中心に打ってるのがいい。最初はポイントが近すぎるかなとも思ったけど結果が出始めたよね」

由「やっぱり長打が出る打者が２人はオーダーに入ってこないと得点力が上がらない。阪神だって森下と佐藤がいる。この２人が同じように打ってくれたら得点力が上がる」

村「キャベッジが１番か。昨季の打率は２割６分７厘やったけど、出塁率は３割３分１厘あるんよね。得点圏は…１割７分７厘。それは横に置いておこうか（笑）」

由「もしめちゃくちゃ打ったら３番の泉口とひっくり返してもいいんじゃないですかね」

村「（坂本）勇人も元気やし、礼都にも期待しちゃうよな。２割８分、２ケタ（本塁打）いけるんじゃない？ 力はあると思うよ」

由「礼都は今年やらなかったら立場が振り出しに戻っちゃうぞと。泉口も。礼都は外野ですからね。打てなかったら、はい次、ってポジション。その代わり結果を出せたら立ち位置が変わりますよね」

村「松本もいて、本当にメンバーがガラッと変わったよね。由伸が言うように本当に未知数や」

由「例えば浦田なんかは（吉川）尚輝が戻ってきた時に『出るところがねえな』って感じるくらい頑張ったらチームにとって面白いことになる。ショートもやるでしょ。泉口にも火がつくかもしれない」

村「未知数やから、どうなることやら、って不安もあるけど逆にやるんじゃないかっていう楽しみもあるよな。見当がつかんのがええよね」

由「ファンの人にとってはおもしろいシーズンになるかもしれませんよ」

〇…パ・リーグについて村田氏と由伸氏はともに日本ハムを１位に予想した。由伸氏は「先発陣のコマがそろっている」と達ら成長著しい投手陣の充実を理由に挙げた。村田氏も「有原がソフトバンクから移籍したでしょ。その分の勝ち星が乗っかると考えると日本ハムかな」と考えを巡らせていた。