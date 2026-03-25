全17キャラのチェッカーフラッグシリーズがハンズ先行で登場！ YTE「劇場版『名探偵コナン ハイウェイの堕天使』公開記念フェアinハンズ」

記事ポイント 全17キャラクターが集結する「チェッカーフラッグ」シリーズをハンズ先行で発売2,000円購入毎の特製ステッカーや劇場チケット連動のポストカード特典を用意全国のハンズ・ハンズ ビー・プラグス マーケット計28店舗にて2026年4月10日よりスタート 全17キャラクターが集結する「チェッカーフラッグ」シリーズをハンズ先行で発売2,000円購入毎の特製ステッカーや劇場チケット連動のポストカード特典を用意全国のハンズ・ハンズ ビー・プラグス マーケット計28店舗にて2026年4月10日よりスタート

YTEが、劇場版『名探偵コナン ハイウェイの堕天使』の公開を記念したフェアを全国のハンズで開催します。

チェッカー柄ファッションの新規デフォルメイラストグッズやTVアニメ30周年記念シリーズなど、ファン必見の豪華ラインナップです。

YTE「劇場版『名探偵コナン ハイウェイの堕天使』公開記念フェアinハンズ」

開催期間：2026年4月10日(金)〜2026年5月31日(日)場所：全国のハンズ・ハンズ ビー・プラグス マーケット計28店舗

劇場版『名探偵コナン ハイウェイの堕天使』の公開に合わせ、全国28店舗のハンズ・ハンズ ビー・プラグス マーケットでフェアが開催されます。

本フェアの目玉は、チェッカー柄ファッションに身を包んだキャラクターたちの新規デフォルメイラストを使用した「チェッカーフラッグ」シリーズです。

シリーズ合計で全17キャラクターが集結する、例年よりボリュームアップしたラインナップとなっています。

TVアニメ放送30周年記念の「エピソードコレクション」やハンズ限定の購入特典・劇場連動特典も見逃せません。

「チェッカーフラッグ(1)」シリーズ（4月10日発売）

第1弾「チェッカーフラッグ(1)」は2026年4月10日(金)に発売されます。

江戸川コナン、毛利蘭、灰原哀、萩原千速、横溝重悟、世良真純、萩原研二、松田陣平の全8キャラクターで展開です。

缶バッジやアクリルバッジスタンド、チケット風クリアカード、アクリルスタンド、ダイカットステッカー、トートバッグなど多彩なグッズが揃っています。

チェッカー柄のベレー帽にフラッグを持つデフォルメイラストが特徴のトレーディング缶バッジは全8種のラインナップとなっています。

「エピソードコレクション」シリーズ（4月24日発売）

TVアニメ放送30周年を記念した「エピソードコレクション」は、2026年4月24日(金)にハンズ先行で発売されました。

アニメ劇中の場面写真を使用したコマフィルム風クリアカードや養生テープ、フレークシール、缶バッジ、アクリルスタンドなどがラインナップしています。

名場面の数々をグッズとして手元に残せるシリーズです。

「チェッカーフラッグ(2)」シリーズ（5月1日発売）

第2弾「チェッカーフラッグ(2)」は2026年5月1日(金)に発売されます。

工藤新一、怪盗キッド、服部平次、遠山和葉、安室透、赤井秀一、大和敢助、上原由衣、諸伏高明の全9キャラクターが新たに加わっています。

第1弾と合わせて全17キャラクターが揃う豪華なシリーズです。

購入特典・劇場連動特典

名探偵コナン関連グッズを2,000円(税込)購入毎に、「特製ステッカー」がランダムで1枚プレゼントされます。

ステッカーの絵柄は前半(4月10日〜4月30日・全8種)と後半(5月1日〜5月31日・全9種)の2期構成です。

また、劇場版『名探偵コナン ハイウェイの堕天使』の鑑賞チケットを持参のうえコナン関連商品を購入すると、特製ポストカード(全4種)もランダムで1枚もらえます。

いずれも各店舗で数量がなくなり次第終了となっています。

ハンズ先行の「チェッカーフラッグ」シリーズでは、全17キャラクターのかわいいデフォルメイラストグッズが楽しめます。

TVアニメ30周年を記念した「エピソードコレクション」で名場面をグッズとして手元に残せるのも魅力です。

購入特典のステッカーや劇場連動のポストカードなど、フェア限定の特典も充実しています。

名探偵コナン公開記念フェアinハンズの紹介でした。

よくある質問

Q. フェアの開催期間と実施店舗は？

A. 2026年4月10日(金)から5月31日(日)まで、全国のハンズ・ハンズ ビー・プラグス マーケット計28店舗で開催されます。

Q. 購入特典の入手条件は？

A. 名探偵コナン関連グッズを2,000円(税込)購入毎に特製ステッカーが1枚ランダムでプレゼントされます。レシートの合算はできません。劇場連動特典は劇場版の鑑賞チケット持参のうえコナン関連商品を購入すると、特製ポストカードが1枚もらえます。

Q. グッズの発売スケジュールは？

A. 4月10日に「チェッカーフラッグ(1)」、4月24日に「エピソードコレクション」、5月1日に「チェッカーフラッグ(2)」が順次発売されます。

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