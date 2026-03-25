２８年ロサンゼルス五輪世代で構成されるサッカーＵ―２１日本代表が２５日、千葉市内で韓国遠征に向けた活動を前に行っていた国内での練習を打ち上げた。

３日目のこの日は練習の最後に紅白戦を実施。そこで結果を示したのが、ＦＷ古谷柊介（２１）＝東京国際大＝だった。右ウィングでプレーし、左サイドからのクロスを頭で合わせてネットを揺らした。

優勝した１月のＵ―２３アジア杯で６戦３得点をマークするなど大岩ジャパンで台頭するサイドアタッカーは、３月上旬には２７年から柏に加入することが内定したことも発表された。「やっぱり少し落ち着いた感じはある」と素直な胸の内を明かし、韓国・天安で行われるＵ―２１米国代表（２７日）、Ｕ―２３韓国代表（２９日）に向けて「結果は目に見えて分かるものなので大事だと思う。少しでも自分を成長させたいですし、まだ全然自分はチャレンジャーなので、もっと上に上っていけるように、自分をレベルアップさせるような２試合にしたい」と決意を示した。

既にロス五輪世代からは塩貝、後藤、佐藤と前線のタレントが今回英国遠征に臨むＡ代表に招集され、特に初招集の塩貝は古谷と同学年にあたり「入るだろうと予想はしていた。一緒に１回やった時にスピード感やボールタッチも全然違った」と話すほどだ。

現状では世代のトップを走るストライカーの背中を追いかけているが「まず焦らず、しっかり自分がやることを着々やっていくことが大事だと思うので、近道せずに一個一個やっていこうかなと思っています」と自分に矢印を向けてレベルアップを図る一方、「同年代が活躍しているのを見ると悔しいですし、頑張りたいなっていうのはある。自分は負けたくないなと思っているので、そこは謙虚に頑張りたい」と闘志も燃やす。同世代から刺激を受けながら、更なる成長を続けていく。