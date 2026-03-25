開始3ヶ月間は4,500円相当ポイント還元！ ピクセラ「エブリでんき」

記事ポイント ポイ活アプリ「エブリポイント」から電力サービス「エブリでんき」が登場auエネルギー＆ライフとの提携による全国規模の電力供給6月18日までの申し込みで4,500円相当のポイントを還元 ポイ活アプリ「エブリポイント」から電力サービス「エブリでんき」が登場auエネルギー＆ライフとの提携による全国規模の電力供給6月18日までの申し込みで4,500円相当のポイントを還元

ピクセラが提供するポイ活アプリ「エブリポイント（EveryPoint）」から、新たに電力サービス「エブリでんき」が登場しています。

日常の電気使用を通じてポイントが貯まる、生活密着型のサービスとなっています。

ピクセラ「エブリでんき」

サービス名：エブリでんき受付開始日：2026年3月18日（水）提供エリア：全国（沖縄・一部離島を除く）申し込み方法：エブリポイントアプリ内から手続き可能

「エブリでんき」は、エブリポイントアプリと連携した電力サービスです。

エネルギー事業で豊富な実績を持つauエネルギー＆ライフとの提携によって実現しています。

日常の電気使用を通じて効率的にエブリポイントが貯まり、貯まったポイントは約60社の他社ポイントや電子マネーなどへ自由に交換できます。

auエネルギー＆ライフとの提携

本サービスでは、auエネルギー＆ライフがサービス役務提供者として電気サービスの仕組み提供および契約管理を担っています。

全国規模でサービスを展開してきた実績を活用し、安心して利用できるサービス基盤が構築されています。

初めての電力切り替えでも安心して利用できるサポート体制が整っており、電気の利用状況や契約情報を確認できる「でんきアプリ」も提供されます。

キャンペーン

2026年6月18日（木）までに申し込んだ方には、開通で500,000ポイント（4,500円相当）が付与されます。

2026年6月19日（金）以降の申し込みでは、開通で300,000ポイント（2,700円相当）の付与です。

付与条件は、申し込み月を含む4か月後の月末までに開通していることとなっています。

ポイ活アプリ「エブリポイント」

「エブリポイント（EveryPoint）」は、業界最高水準のポイント還元率を誇るポイ活アプリです。

「歩く」「移動する」「ゲームを楽しむ」といった日常の行動を通じて、楽しみながらポイントを貯められます。

2026年2月の大型アップデートではアプリの起動速度が2倍に向上しており、操作性も大きく改善されています。

電気代という毎月の固定費からポイントが貯まる仕組みは、日常をそのまま資産に変える新しいスタイルです。

auエネルギー＆ライフの全国規模のインフラに支えられた安心感も大きな魅力となっています。

6月18日までの早期申し込みで4,500円相当のポイントが付与されるキャンペーンも実施中です。

ピクセラ「エブリでんき」の紹介でした。

よくある質問

Q. エブリでんきはどこから申し込めますか？

A. エブリポイント（EveryPoint）アプリ内の「エブリでんき」詳細ページから申し込みできます。

Q. キャンペーンのポイントはいつ付与されますか？

A. 申し込み月を含む4か月後の月末までに開通していることが付与条件です。キャンペーンの適用条件・詳細はエブリポイントアプリ内の「エブリでんき」詳細ページで確認できます。

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