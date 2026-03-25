読売テレビの“男性アイドルオタ”藤岡宗我アナ、入社1年目で夢かなう 音楽番組『音道楽√』MC加入【コメント】
読売テレビ入社1年目の藤岡宗我アナウンサーが、4月から同局の音楽番組『音道楽√（おとどうらくルート）』（毎週金曜 深0：35 ※関西ローカル）のMCを務めることが決まった。
【写真】『音道楽√』HOST同士 藤岡宗我アナ＆エルフの3ショット
『音道楽√』は、毎週アーティストゲストが登場し、MCの音道楽HOSTたちとの様々なロケを通してアーティストの素顔やルーツに迫る“関西発”の音楽番組。
新たに藤岡アナが、音道楽HOST（西川貴教、ヨコタシンノスケ、エルフ、樋口大喜、佐藤佳奈アナ）に加わる。趣味が男性アイドル鑑賞で、音楽番組に携わることが夢と入社当時から公言していたが、1年目で大抜てきとなった。「本当に幸せ、オタク気質な自分の個性も真っすぐにいかしてアーティストの方々の魅力をどんどん引き出したい」と意気込む。
既に音道楽HOSTとして初めてのロケを収録。同行した先輩HOSTのエルフからは「要所要所から鋼のメンタルを感じました、でも西川さんに会ってからが『音道楽√』なのでこれからが楽しみ」（荒川）、「アーティストの情報をノートいっぱいに調べてきていて勉強熱心だと思った。『音道楽√』がもっと楽しくなりそう」（はる）と期待の声が寄せられた。
■藤岡宗我アナウンサー コメント
幼少期からテレビにかじりついて音楽番組を見ていたので、今回『音道楽√』に携わることができ、本当に幸せです！
音楽は幅広いジャンルを聴くことも、観ることも、歌うことも大好きなのですが、そんな中でも「男性アイドル」や「ボーイズグループ」の推し活を日々行っているオタク気質な人間だと自負しています。そんな自分自身の個性も真っすぐに活かし、全てのアーティストの皆様へのリスペクトをしっかりと持って、いつかはアーティストの方々から私にしか引き出せない魅力をどんどん引き出せるようなHOSTになりたいです。
先輩HOSTの皆様からもしっかりと勉強させていただきながら、7月には３年目に突入する『音道楽√』をさらにパワーアップさせられるように全力で頑張ります！
プロフィール
入社年：2025年4月
出身地：山口県宇部市
趣味：男性アイドルの推し活、日本酒を呑むこと
特技：一人○○（一人で何かをすることが好きです）、読経、相手の好みに沿った映画紹介
担当番組：
・『音道楽√』
・『テッパン朝ライブ じゅーっと！』
・『かんさい情報ネット ten.』
・『シノビーのノビしろ』
■エルフ コメント
荒川：藤岡アナは見た目は爽やかで、アナウンサーさんとしても声も良いしすごく素敵だと思うんですけど、要所要所から大御所にも立ち向かっていけそうな鋼のメンタルを感じました（笑）
でもまだ西川（貴教）さんに会ってないんですよね？ボスに会ってからが『音道楽√』なので、私たちを攻略できてもまだファーストラウンドですよ、これからの活躍も楽しみです！
はる：他のHOSTの方々とも好きなアーティストのジャンルも被ってないですし、すごく良いなと思いました！あと今回一緒にロケをしてみて、アーティストさんに関する情報をノートいっぱいにしっかりと調べてきていて、それを元に皆で盛り上がったのがすごく楽しかったですし、勉強熱心な方だなと思いました。
今までのHOST陣にいなかったキャラの方なので、『音道楽√』がもっと楽しくなりそうだなってめっちゃ感じました！
■『音道楽√』（読み：おとどうらくるーと）
毎週金曜深夜0時35分〜1時5分（読売テレビ・関西地区）※時間変更の可能性あり
放送後 TVer／ytv MyDo!で配信
出演：音道楽HOST（西川貴教、ヨコタ シンノスケ、エルフ、樋口大喜、佐藤佳奈、藤岡宗我）、ゲストアーティスト
【写真】『音道楽√』HOST同士 藤岡宗我アナ＆エルフの3ショット
『音道楽√』は、毎週アーティストゲストが登場し、MCの音道楽HOSTたちとの様々なロケを通してアーティストの素顔やルーツに迫る“関西発”の音楽番組。
新たに藤岡アナが、音道楽HOST（西川貴教、ヨコタシンノスケ、エルフ、樋口大喜、佐藤佳奈アナ）に加わる。趣味が男性アイドル鑑賞で、音楽番組に携わることが夢と入社当時から公言していたが、1年目で大抜てきとなった。「本当に幸せ、オタク気質な自分の個性も真っすぐにいかしてアーティストの方々の魅力をどんどん引き出したい」と意気込む。
■藤岡宗我アナウンサー コメント
幼少期からテレビにかじりついて音楽番組を見ていたので、今回『音道楽√』に携わることができ、本当に幸せです！
音楽は幅広いジャンルを聴くことも、観ることも、歌うことも大好きなのですが、そんな中でも「男性アイドル」や「ボーイズグループ」の推し活を日々行っているオタク気質な人間だと自負しています。そんな自分自身の個性も真っすぐに活かし、全てのアーティストの皆様へのリスペクトをしっかりと持って、いつかはアーティストの方々から私にしか引き出せない魅力をどんどん引き出せるようなHOSTになりたいです。
先輩HOSTの皆様からもしっかりと勉強させていただきながら、7月には３年目に突入する『音道楽√』をさらにパワーアップさせられるように全力で頑張ります！
プロフィール
入社年：2025年4月
出身地：山口県宇部市
趣味：男性アイドルの推し活、日本酒を呑むこと
特技：一人○○（一人で何かをすることが好きです）、読経、相手の好みに沿った映画紹介
担当番組：
・『音道楽√』
・『テッパン朝ライブ じゅーっと！』
・『かんさい情報ネット ten.』
・『シノビーのノビしろ』
■エルフ コメント
荒川：藤岡アナは見た目は爽やかで、アナウンサーさんとしても声も良いしすごく素敵だと思うんですけど、要所要所から大御所にも立ち向かっていけそうな鋼のメンタルを感じました（笑）
でもまだ西川（貴教）さんに会ってないんですよね？ボスに会ってからが『音道楽√』なので、私たちを攻略できてもまだファーストラウンドですよ、これからの活躍も楽しみです！
はる：他のHOSTの方々とも好きなアーティストのジャンルも被ってないですし、すごく良いなと思いました！あと今回一緒にロケをしてみて、アーティストさんに関する情報をノートいっぱいにしっかりと調べてきていて、それを元に皆で盛り上がったのがすごく楽しかったですし、勉強熱心な方だなと思いました。
今までのHOST陣にいなかったキャラの方なので、『音道楽√』がもっと楽しくなりそうだなってめっちゃ感じました！
■『音道楽√』（読み：おとどうらくるーと）
毎週金曜深夜0時35分〜1時5分（読売テレビ・関西地区）※時間変更の可能性あり
放送後 TVer／ytv MyDo!で配信
出演：音道楽HOST（西川貴教、ヨコタ シンノスケ、エルフ、樋口大喜、佐藤佳奈、藤岡宗我）、ゲストアーティスト