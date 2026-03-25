今月23日、香川県直島沖を航行していた海上タクシーの船底が浅瀬に衝突する事故がありました。高松海上保安部は業務上過失往来危険などの疑いで捜査しています。

【海上保安部提供】海上タクシーの画像 衝突した場所の地図

事故は豊島から直島に向けて航行中

高松海上保安部によりますと、きのう（24日）午後2時すぎ、船を利用した乗客から「昨日、海上タクシーにて豊島から直島に向けて航行中、底触しその衝撃で3名がけがをした」という内容の118番通報がありました。

海上タクシーは、23日午前10時ごろ、高松港で乗客6人（大人4人、幼児1人、乳児1人）が乗船し、その後、岡山県の犬島で乗客6人（大人6人）が合流しました。そして、乗員1人と乗客12人が乗船し、香川県直島宮浦に向けて航行していた午後5時15分ごろに、船の底が浅瀬に衝突したということです。

海上タクシーは衝突により航行できず

船は80歳の男性船長が操船していて、衝突により航行できなくなり、近くの桟橋で乗客12人を下船させたということです。



事故は乗客の通報により発覚したもので、高松海上保安部では乗客のけがの程度の確認を行うとともに、業務上過失往来危険などの疑いで船長の男性に話を聞くなど捜査を進めています。



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