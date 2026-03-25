3月の食養生で体質ケア
3月といえば花粉症に悩む方が増える季節。くしゃみや鼻水だけでなく、肌荒れや目のかゆみ、むくみなど、美容面への影響も少なくありません。
東洋医学では、花粉症は「衛気（えき）」というバリア機能の弱さや、肝の過剰な働きと関係があると考えられています。体の防御力が弱ると、外からの刺激に過敏に反応しやすくなるのです。
3月の食養生では、まず胃腸を整えることが大切。山芋、かぼちゃ、にんじん、米、味噌汁など、消化に優しく体を温める食事を心がけましょう。甘いものや脂っこいものは炎症を助長しやすいため控えめに。
また、巡りを良くする食材として、しそ、ねぎ、生姜、菜の花もおすすめです。体にこもった余分な水分を排出する働きがあります。
花粉の時期こそ、外側の対策だけでなく内側からのケアが重要です。3月は体質改善のチャンス。食事を見直すことで、症状の出方が変わる方も少なくありません。春を快適に過ごすための土台を整えていきましょう。
[文：meilong スタッフ]
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※健康、ダイエット、運動等の方法、メソッドに関しては、あくまでも取材対象者の個人的な意見、ノウハウで、必ず効果がある事を保証するものではありません。
meilong 院長・石川美絵（いしかわ・みえ）
大学では栄養学を学びテレビ局、IT企業、広告代理店などに勤務し、20代後半時の大きな人生の挫折から東洋医学の世界に出会う。鍼灸と漢方の奥深さに魅かれ鍼灸学校に入学し国家資格鍼灸師免許を取得。学生時代は40院の経営兼柔道整復師・鍼灸あん摩指圧マッサージ師でもある先生のアシスタントをし、国家資格取得後、北京中医薬大学卒でもある鍼灸30年の先生から技術を取得する。さらに美容鍼灸のパイオニアに師事し、世界で活躍する日本鍼灸の技術に刺激され研究を重ねる。さらに200件以上の治療院・クリニック・スパ・エステなどを周る。ホテル椿山荘の鍼灸治療施設「KENBITOKYO」、「東方健美」へ勤務した後、2014年、四谷に紹介制治療院Meilongを開業。
世に鍼灸を広めたく2015年meilong恵比寿院をオープンし、続けて2017年meilong恵比寿mana院をオープン。2019年meilong銀座院もオープン。
千葉大学医学部附属病院の和漢診療科での研修、漢方医、各専門分野の医師との連携もし日々、情報交換、学会への参加も努めている。また自分自身が不妊治療をし鍼灸と漢方も併用し子を授かったが途中、死産分娩を経験している事、さらに不育症からの妊娠を維持する為の体験、知識もあり不妊治療にも寄り添いたいという想いも強い。世の頑張っている女性の一番の味方でありたいと思っている。