3月の食養生で体質ケア

3月といえば花粉症に悩む方が増える季節。くしゃみや鼻水だけでなく、肌荒れや目のかゆみ、むくみなど、美容面への影響も少なくありません。

東洋医学では、花粉症は「衛気（えき）」というバリア機能の弱さや、肝の過剰な働きと関係があると考えられています。体の防御力が弱ると、外からの刺激に過敏に反応しやすくなるのです。 3月の食養生では、まず胃腸を整えることが大切。山芋、かぼちゃ、にんじん、米、味噌汁など、消化に優しく体を温める食事を心がけましょう。甘いものや脂っこいものは炎症を助長しやすいため控えめに。

また、巡りを良くする食材として、しそ、ねぎ、生姜、菜の花もおすすめです。体にこもった余分な水分を排出する働きがあります。 花粉の時期こそ、外側の対策だけでなく内側からのケアが重要です。3月は体質改善のチャンス。食事を見直すことで、症状の出方が変わる方も少なくありません。春を快適に過ごすための土台を整えていきましょう。 [文：meilong スタッフ]

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