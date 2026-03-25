◆センバツ第７日 ▽２回戦 専大松戸―九州国際大付（２５日・甲子園）

第９８回センバツ高校野球大会第７日（２５日）の第３試合に予定されていた２回戦の専大松戸（千葉）対九州国際大付（福岡）は、天候不良のため中止に。大会第８日（２６日）の第４試合に組み込まれた。２５日は第２試合の途中から雨が降り、グラウンドに砂が入れられる措置が取られていた。２６日は、第１試合の開始が３０分早まり、午前８時３０分となる。

順延が決まった後、取材に応じた専大松戸の持丸修一監督は「５０年（監督を）やってて、甲子園で順延は初めて」と苦笑いした。持丸監督は国学院大卒業後、１９７５年から母校である竜ケ崎一の監督を務め、９６年に藤代へ異動。２００３年秋には常総学院の監督に就任。０７年から専大松戸の監督に就任した。４校で甲子園出場を果たしているが、聖地での順延は初めてだったという。

「勝った負けたより順延の方が大変」とも語ったが、「ちゃんとしたグラウンドで（プレーを）やらせてあげたい。（２６日の第４試合までは）ゆっくりさせてあげたい」と柔和な表情でナインを見つめた。

先発する予定だった左腕の小林冠太（２年）は「中止と聞くまで試合があるつもりで準備していた。ぬかるんだマウンドより明日（２６日）の方が投げやすいし、楽しみです」と気持ちを切り替えていた。