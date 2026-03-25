２０１７年６月２２日にローマ（イタリア）から移籍して以来、リバプール（イングランド）を支えたエジプト代表ＦＷモハメド・サラーが今季限りで退団すると２４日に発表された。

昨年１２月６日のリーズ戦後、サラー本人が「クラブの誰かが私を追い出したいと思っている。監督とは常にいい関係だったが、突如として人間関係がなくなった」と語っており、驚きはなかった。

だが、あくまでそれは２０２４年１月２６日に突如として退団を発表したユルゲン・クロップ監督の衝撃と比較しての話で、過去９シーズンで公式戦２５５ゴールを記録し、４度のプレミアリーグ得点王に輝き、イングランド・サッカーの最高峰であるＰＦＡ最優秀選手賞を３度勝ち取ったスーパースターの退団は、一つの時代が終焉する地鳴りを聞くような感覚だ。

昨季は２９ゴールを奪い、１年目のスロット監督がプレミアリーグ優勝を飾った立役者となり、来季一杯までの２年契約を新たに締結させたが、クラブ側との合意で今季限りでその契約を破棄。来季以降はフリーの立場で自由に行き先が選べることになった。

次のクラブの本命は、２０２３年夏にサラー獲得のために１億５０００万ポンド（約３２５億５０００万円）という超破格オファーを提示したサウジアラビアとなる見込みだが、プレミアリーグも含めて、欧州の有力クラブ、そして米国のＭＳＬもサラー獲得を狙っている。

豊富な移籍先の選択肢があることで、サラーの代理人も「来季どこでプレーするのかは誰も分からない」と発言。また、サラーの妻と２人の娘が英国生活に慣れ親しんでいることも、偉大なエジプト代表ＦＷの次のクラブを決める鍵を握り、その決断までには多少の時間を要すると見られている。