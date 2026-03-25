ドバイ・ワールドＣ枠順

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　ドバイワールドカップデー（３月２８日、メイダン競馬場）のメインレースであるドバイ・ワールドＣの枠順（ゲート順）が２５日、確定した。

　９頭立てで、３着だった昨年の雪辱を狙うフォーエバーヤング（牡５歳、栗東・矢作芳人厩舎、父リアルスティール）は６番ゲートに決まった。前年覇者ヒットショーは５番ゲート、フォーエバーヤングの最大のライバルとなりそうなメイダーンは２番ゲートとなった。

　​矢作調教師はこの日の追い切り後、「できれば、外枠を引ければと思います」と話していたが、ほぼ希望通りの所に入った。

　決まった枠順（ゲート順）は以下の通り。

１　マグニチュード

２　メイダーン

３　ウォークオブスターズ

４　ハートオブオナー

５　ヒットショー

６　フォーエバーヤング

７　インペリアルエンペラー

８　タップリーダー

９　タンバランバ

　◇サウジカップデー以降のドバイ開催に関する主な出来事（全て現地時間）

　▽２月１４日　サウジカップでフォーエバーヤングが連覇を達成

　▽同１７日　同馬含むサウジからの転戦勢がドバイに到着

　▽同２８日　アメリカ、イスラエルがイランを攻撃。イランは報復として周辺中東国へ攻撃開始

　▽３月４日　マスカレードボール、ジャンタルマンタルがドバイ遠征取りやめを発表。両馬はその後、香港へ目標を切り替える

　▽同５日　日本の外務省がＵＡＥの危険レベルを３（渡航中止勧告）に引き上げ

　▽同６日　ＪＲＡがドバイ国際競走の馬券発売を行わないと発表

　▽同１１日　ダノンデサイルが遠征取りやめ。大阪杯へ切り替える

　▽同１５日　ミュージアムマイルが遠征取りやめ。香港へ切り替える

　▽同１７日　ドバイに滞在していたケイアイアギト、シンフォーエバー、ルクソールカフェが出走を取りやめ帰国

　▽同１８日　ガイアフォース、パイロマンサー、ルガルがドバイに到着

　▽同２２日　カランダガン、オンブズマンなどの欧州勢がドバイに到着