ドバイワールドカップデー（３月２８日、メイダン競馬場）のメインレースであるドバイ・ワールドＣの枠順（ゲート順）が２５日、確定した。

９頭立てで、３着だった昨年の雪辱を狙うフォーエバーヤング（牡５歳、栗東・矢作芳人厩舎、父リアルスティール）は６番ゲートに決まった。前年覇者ヒットショーは５番ゲート、フォーエバーヤングの最大のライバルとなりそうなメイダーンは２番ゲートとなった。

​矢作調教師はこの日の追い切り後、「できれば、外枠を引ければと思います」と話していたが、ほぼ希望通りの所に入った。

決まった枠順（ゲート順）は以下の通り。

１ マグニチュード

２ メイダーン

３ ウォークオブスターズ

４ ハートオブオナー

５ ヒットショー

６ フォーエバーヤング

７ インペリアルエンペラー

８ タップリーダー

９ タンバランバ

◇サウジカップデー以降のドバイ開催に関する主な出来事（全て現地時間）

▽２月１４日 サウジカップでフォーエバーヤングが連覇を達成

▽同１７日 同馬含むサウジからの転戦勢がドバイに到着

▽同２８日 アメリカ、イスラエルがイランを攻撃。イランは報復として周辺中東国へ攻撃開始

▽３月４日 マスカレードボール、ジャンタルマンタルがドバイ遠征取りやめを発表。両馬はその後、香港へ目標を切り替える

▽同５日 日本の外務省がＵＡＥの危険レベルを３（渡航中止勧告）に引き上げ

▽同６日 ＪＲＡがドバイ国際競走の馬券発売を行わないと発表

▽同１１日 ダノンデサイルが遠征取りやめ。大阪杯へ切り替える

▽同１５日 ミュージアムマイルが遠征取りやめ。香港へ切り替える

▽同１７日 ドバイに滞在していたケイアイアギト、シンフォーエバー、ルクソールカフェが出走を取りやめ帰国

▽同１８日 ガイアフォース、パイロマンサー、ルガルがドバイに到着

▽同２２日 カランダガン、オンブズマンなどの欧州勢がドバイに到着