【ドバイＷＣ】昨年３着の雪辱狙うフォーエバーヤングは６番枠 最大のライバルのメイダーンは２番 ゲート順確定
ドバイワールドカップデー（３月２８日、メイダン競馬場）のメインレースであるドバイ・ワールドＣの枠順（ゲート順）が２５日、確定した。
９頭立てで、３着だった昨年の雪辱を狙うフォーエバーヤング（牡５歳、栗東・矢作芳人厩舎、父リアルスティール）は６番ゲートに決まった。前年覇者ヒットショーは５番ゲート、フォーエバーヤングの最大のライバルとなりそうなメイダーンは２番ゲートとなった。
矢作調教師はこの日の追い切り後、「できれば、外枠を引ければと思います」と話していたが、ほぼ希望通りの所に入った。
決まった枠順（ゲート順）は以下の通り。
１ マグニチュード
２ メイダーン
３ ウォークオブスターズ
４ ハートオブオナー
５ ヒットショー
６ フォーエバーヤング
７ インペリアルエンペラー
８ タップリーダー
９ タンバランバ
◇サウジカップデー以降のドバイ開催に関する主な出来事（全て現地時間）
▽２月１４日 サウジカップでフォーエバーヤングが連覇を達成
▽同１７日 同馬含むサウジからの転戦勢がドバイに到着
▽同２８日 アメリカ、イスラエルがイランを攻撃。イランは報復として周辺中東国へ攻撃開始
▽３月４日 マスカレードボール、ジャンタルマンタルがドバイ遠征取りやめを発表。両馬はその後、香港へ目標を切り替える
▽同５日 日本の外務省がＵＡＥの危険レベルを３（渡航中止勧告）に引き上げ
▽同６日 ＪＲＡがドバイ国際競走の馬券発売を行わないと発表
▽同１１日 ダノンデサイルが遠征取りやめ。大阪杯へ切り替える
▽同１５日 ミュージアムマイルが遠征取りやめ。香港へ切り替える
▽同１７日 ドバイに滞在していたケイアイアギト、シンフォーエバー、ルクソールカフェが出走を取りやめ帰国
▽同１８日 ガイアフォース、パイロマンサー、ルガルがドバイに到着
▽同２２日 カランダガン、オンブズマンなどの欧州勢がドバイに到着