独ヴィルヘルムスハーフェン港湾地区に駐車されたBYD社の車両/auke-Christian Dittrich/dpa/picture alliance/Getty Images via CNN Newsource

（CNN）歴史的な石油ショックと燃料価格の高騰が、電気自動車（EV）の普及を後押ししている。中国のEVメーカーは、その需要に応えるべく躍起になっている。

米国とイスラエルがイランに仕掛けた戦争を受け、中東からの重要な化石燃料供給は混乱。先週には原油価格が1バレル＝119ドル（約1万9000円）まで高騰した。これにより、インフレの悪化、ひいては世界的な景気後退への懸念が高まっている。

しかし、この混乱は中国のEV産業にとって絶好のタイミングで訪れた。中国は世界最大のEV製造・輸出国であるものの、国内メーカーは激しい価格競争と成長鈍化に直面している。中国ブランドは、新たな市場開拓へのプレッシャーをますます強く感じている。

中国製EVの価格が下がる一方で、ガソリン価格は上昇している。アナリストらはこうした状況の中でEV産業の世界的な拡大が加速する公算が大きいと指摘しており、特に燃料不足の深刻な影響を受けているアジア諸国でその傾向が顕著になるだろうと予測している。

「ガソリン価格の高騰を背景に、中国ブランドがアジア市場に大きく進出する可能性は十分にある」。自動車専門コンサルティング会社のシノ・オート・インサイツのマネジングディレクター、トゥ・レ氏はそう述べた。「彼らはその機会を最大限に活用するだろう」

アジアにおける再生可能エネルギーへの投資は増加しているものの、中東で3週間続いた紛争は、アジア地域が依然として石油輸入に依存していることを浮き彫りにした。アジアの原油供給量の約60%は、ホルムズ海峡を経由して中東から供給されているが、イランはこの海峡における貨物輸送を厳しく制限している。

エネルギーシンクタンクのエンバーは、最近の報告書でEVを「輸入コスト削減のための最大の手段」と位置づけ、昨年のEV利用によって世界の原油消費量が日量170万バレル削減されたと推定している。これは2025年のイランの原油輸出量の約70%に相当する。

普及の加速

石油の40%以上を中東から輸入している中国では、再生可能エネルギーへの転換が功を奏している。世界最大規模の石油備蓄と、世界最大の風力・太陽光発電量を誇り、中国は他のアジア諸国よりもエネルギー危機の影響を強く受けにくい状況にある。

エネルギー・クリーンエア研究センター（CREA）の主任アナリスト兼共同創設者、ラウリ・ミルビルタ氏の推計によると、中国ではEVの普及が進んだことで昨年の石油消費量が約10%削減された。同国のEVは新車販売台数の約50%、登録車両全体の約12%を占める。

「中国の視点からすれば、このシナリオはまさに彼らがエネルギー安全保障戦略を追求する上で念頭に置いていたものだ」（ミルビルタ氏）

北京大学HSBC経営大学院中東研究所の朱兆一所長は、原油危機が中国の現在のクリーンエネルギーに関する野望を加速させる可能性があると述べた。これは具体的には30年までの排出量ピークアウトと、60年までのカーボンニュートラル達成を指す。

「中国指導部はこうした事態を何度も経験している。中東情勢が不安定になるたびに、同じ教訓が改めて示される。輸入化石燃料への依存は環境に悪影響を与えるだけでなく、国家安全保障上の問題でもある」（朱氏）

EV市場への圧力

中国が低価格EV市場における世界的なリーダーとなるのを支えた国家支援は、同時に国内自動車メーカーにとって熾烈（しれつ）な競争環境を生み出した。現在多くのメーカーが供給過剰の市場で生き残りをかけて苦闘している。

コンサルティング会社アリックスパートナーズの推計によると、24年時点で市場に出回っている129の中国EVブランドのうち、30年に採算が取れるようになるのはわずか15ブランド程度に過ぎない。中国政府がEV普及支援のための補助金を段階的に廃止するにつれて、国内需要はさらに鈍化するとアナリストらは予測している。

最近の原油価格の高騰は、自動車メーカーにとって国内市場における待望の追い風となる可能性があるが、過剰供給を吸収するためには依然として海外市場が必要になるとみられる。

「原油価格の上昇が中国のEV市場をさらに拡大させるとしても、2倍になるわけではない」と、アリックスパートナーズの自動車コンサルタント、章一超氏は述べている。「過剰生産能力の問題をすぐに解決できるとは思えない」