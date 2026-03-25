3児の母・中村仁美アナ「予想と違った断面」おにぎらず弁当公開「失敗に見えない」「子どもが喜びそう」の声
【モデルプレス＝2026/03/25】フリーアナウンサーの中村仁美が3月25日、自身のInstagramを更新。「おにぎらず」の弁当を公開した。
【写真】さまぁ〜ず大竹の46歳妻「予想と違った断面」ぎっしりおかず詰まったおにぎらず3種
中村は「春休みだけどお弁当」とコメント。ウインナーや卵、肉などの具を挟んだ「おにぎらず」3種類がぎっしりとつまった弁当を公開し、「予想と違った断面 修行します」「皆さん、凄いな〜」とつづっている。
この投稿に、ファンからは「ボリューム満点で食べ応えがありそう」「失敗に見えない」「すごく美味しそう」「綺麗な断面ですよ」「子どもが喜びそう」「春休みまでお弁当作っててえらい」などと反響が寄せられている。
中村アナは、お笑いコンビ・さまぁ〜ずの大竹一樹と2011年3月に結婚。2012年3月に長男、2015年9月に次男、2019年6月に三男の誕生を伝えた。（modelpress編集部）
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【写真】さまぁ〜ず大竹の46歳妻「予想と違った断面」ぎっしりおかず詰まったおにぎらず3種
◆中村仁美「おにぎらず」弁当公開
中村は「春休みだけどお弁当」とコメント。ウインナーや卵、肉などの具を挟んだ「おにぎらず」3種類がぎっしりとつまった弁当を公開し、「予想と違った断面 修行します」「皆さん、凄いな〜」とつづっている。
◆中村仁美の投稿に反響
この投稿に、ファンからは「ボリューム満点で食べ応えがありそう」「失敗に見えない」「すごく美味しそう」「綺麗な断面ですよ」「子どもが喜びそう」「春休みまでお弁当作っててえらい」などと反響が寄せられている。
中村アナは、お笑いコンビ・さまぁ〜ずの大竹一樹と2011年3月に結婚。2012年3月に長男、2015年9月に次男、2019年6月に三男の誕生を伝えた。（modelpress編集部）
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