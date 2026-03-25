浜辺美波“アシンメトリーなボブヘア”で雰囲気一変「未来感すごい」「難易度が高い髪型なのに完璧」と反響
【モデルプレス＝2026/03/25】女優の浜辺美波が3月24日、自身のX（旧Twitter）を更新。雰囲気をガラリと変えたヘアスタイルを公開した。
【写真】25歳大河女優「未来感すごい」“アシンメトリーなボブヘア”でビジュ激変
浜辺は「『JR東日本』CM第8弾！『明日のDESIGN。広域品川圏篇』が公開されました」と、自身が出演する新CMの公開を報告。「今回からなんと！未来から来た娘、ヘアメイク＆スタイリングチェンジしてます」「全体的にアシンメトリー」とビジュアルの変化を明かし、眉下で切り揃えられた前髪に、前後左右で長さの異なるカットが目を引くボブヘアを披露した。白と青を基調とした近未来的な衣装をまとった姿で、「今回もわくわくする未来がみえるCMとなっております よろしくおねがいいたします」と呼びかけている。
この投稿は「未来から来たお姫様みたい」「本当に可愛い」「高難度の髪型なのに完璧」「ビジュが良すぎる」「どんな奇抜なスタイルでも上品」「未来感すごい」（modelpress編集部）（modelpress編集部）
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【写真】25歳大河女優「未来感すごい」“アシンメトリーなボブヘア”でビジュ激変
◆浜辺美波「全体的にアシンメトリー」な“ボブヘア”公開
浜辺は「『JR東日本』CM第8弾！『明日のDESIGN。広域品川圏篇』が公開されました」と、自身が出演する新CMの公開を報告。「今回からなんと！未来から来た娘、ヘアメイク＆スタイリングチェンジしてます」「全体的にアシンメトリー」とビジュアルの変化を明かし、眉下で切り揃えられた前髪に、前後左右で長さの異なるカットが目を引くボブヘアを披露した。白と青を基調とした近未来的な衣装をまとった姿で、「今回もわくわくする未来がみえるCMとなっております よろしくおねがいいたします」と呼びかけている。
◆浜辺美波の投稿に反響
この投稿は「未来から来たお姫様みたい」「本当に可愛い」「高難度の髪型なのに完璧」「ビジュが良すぎる」「どんな奇抜なスタイルでも上品」「未来感すごい」（modelpress編集部）（modelpress編集部）
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