渋谷凪咲、シースルー衣装で素肌際立つ「見惚れる美しさ」「綺麗で可愛くて最強」と反響
【モデルプレス＝2026/03/25】元NMB48の渋谷凪咲が3月25日、自身のInstagramを更新。シースルー素材が印象的なドレス姿を披露し、注目が集まっている。
【写真】29歳元アイドル「見惚れる美しさ」素肌透けるシースルー衣装姿
渋谷は「マーチンさんと ＃渋谷で5時 歌わせていただきました（記念すべき日なのでドレスアップしちゃいました）」とつづり、24日にビルボードライブ東京で行われた公演「MARTINI DUET DELUXE NIGHT」に歌手の鈴木雅之と共に出演したことを報告。渋谷は鈴木の楽曲「渋谷で5時」（1993年）の2026年バージョンでデュエットを担当している。色白な腕とデコルテがのぞく透け感のある袖が特徴的なブラックのロングドレス姿で、腰に手を当てて目線を遠くに向けたチャイミングなポージングを披露している。
この投稿には「大人っぽくて素敵」「シースルーが上品」「スタイル良すぎる」「見惚れる美しさ」「綺麗で可愛くて最強」などの反響が寄せられている。（modelpress編集部）
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【写真】29歳元アイドル「見惚れる美しさ」素肌透けるシースルー衣装姿
◆渋谷凪咲、シースルー×ブラックドレスで大人の魅力
渋谷は「マーチンさんと ＃渋谷で5時 歌わせていただきました（記念すべき日なのでドレスアップしちゃいました）」とつづり、24日にビルボードライブ東京で行われた公演「MARTINI DUET DELUXE NIGHT」に歌手の鈴木雅之と共に出演したことを報告。渋谷は鈴木の楽曲「渋谷で5時」（1993年）の2026年バージョンでデュエットを担当している。色白な腕とデコルテがのぞく透け感のある袖が特徴的なブラックのロングドレス姿で、腰に手を当てて目線を遠くに向けたチャイミングなポージングを披露している。
◆渋谷凪咲の投稿に反響
この投稿には「大人っぽくて素敵」「シースルーが上品」「スタイル良すぎる」「見惚れる美しさ」「綺麗で可愛くて最強」などの反響が寄せられている。（modelpress編集部）
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