桃井かおり「ほぼサラダ」LA自宅で振る舞った冷やし中華披露「彩りが綺麗」「ヘルシーで美味しそう」と反響
【モデルプレス＝2026/03/25】アメリカ・ロサンゼルスに在住している女優の桃井かおりが3月25日、自身のInstagramを更新。「ほぼサラダ」な手作り冷やし中華を公開し、話題を呼んでいる。
【写真】74歳ベテラン女優「彩りが綺麗」LAで作ったボリューミー冷やし中華
桃井は「冷やし中華がLAではもう売ってる」とつづり、彩り豊かな一皿を投稿。ブロッコリーやスナップエンドウ、パプリカ、トマト、錦糸卵などがたっぷり盛られた冷やし中華が、鮮やかなお皿に盛られた様子を公開した。ボリューミーな様子に「ほぼサラダ」と添えて「蒸し鶏入れるの忘れた…最近一番大事な物を忘れる 一番好きなものから食べる事にした今年からの我らの誓い叶わず」と、蒸し鶏を忘れたことをチャーミングに明かしている。
この投稿には「彩りが綺麗」「ヘルシーで美味しそう」「冷やし中華始めたくなった」「おしゃれすぎる食卓」などの反響が寄せられている。（modelpress編集部）
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【写真】74歳ベテラン女優「彩りが綺麗」LAで作ったボリューミー冷やし中華
◆桃井かおり、“ほぼサラダ”な冷やし中華を披露
桃井は「冷やし中華がLAではもう売ってる」とつづり、彩り豊かな一皿を投稿。ブロッコリーやスナップエンドウ、パプリカ、トマト、錦糸卵などがたっぷり盛られた冷やし中華が、鮮やかなお皿に盛られた様子を公開した。ボリューミーな様子に「ほぼサラダ」と添えて「蒸し鶏入れるの忘れた…最近一番大事な物を忘れる 一番好きなものから食べる事にした今年からの我らの誓い叶わず」と、蒸し鶏を忘れたことをチャーミングに明かしている。
◆桃井かおりの投稿に反響
この投稿には「彩りが綺麗」「ヘルシーで美味しそう」「冷やし中華始めたくなった」「おしゃれすぎる食卓」などの反響が寄せられている。（modelpress編集部）
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