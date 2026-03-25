tiny tiny×パワーパフ ガールズ♡キュートで映える限定雑貨が登場

フェミニンな雑貨が揃う「tiny tiny」から、大人気アニメ「パワーパフ ガールズ」とのコラボレーションが登場♡カラフルでポップな世界観に、ラメやオーロラのきらめきをプラスした特別なラインナップは、持つだけで気分が上がる可愛さ。これからの季節にぴったりな実用性も兼ね備えたアイテムが揃い、毎日のおしゃれをもっと楽しくしてくれます♪

ポップで可愛い限定デザイン

今回のコラボでは、「パワーパフ ガールズ」らしい鮮やかなカラーリングに、ラメやオーロラのアクセントを加えたデザインが魅力。

ブロッサム、バブルス、バターカップの個性を感じる仕上がりで、見ているだけでも楽しくなるアイテムばかりです。

普段使いはもちろん、レジャーやお出かけシーンにもぴったりで、コーディネートのアクセントとしても活躍してくれます。

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注目アイテムを一挙紹介

「ブラインドチャーム」は、価格880円（税込）、全6種（5種＋シークレット1種）。何が出るかワクワク感も楽しめます。※公式WEBストア and STのみ、コンプリートBOXの展開もございます。

「カラビナ」は、価格1,490円（税込）、カラーはピンク／ブルー／グリーン。バッグやポーチに付けるだけでアクセントに。

「保冷巾着」は、価格1,980円（税込）、カラーはホワイト／ピンク。夏のお出かけに便利なアイテムです。

「折り畳みうちわ」は、価格990円（税込）。コンパクトに持ち運べるのが魅力。

「シャワーサンダル」は、価格2,990円（税込）。リラックスシーンにもぴったり。

「PVCお財布」は、価格990円（税込）。どこか懐かしさを感じるデザインで、デイリー使いにもおすすめです。

限定イベントも開催

発売と同時に、ルミネエスト新宿店では限定イベントを実施。店内のレシート写真機がコラボデザインになり、体験後はそのまま持ち帰ることができます。

思い出に残る特別な体験として、ショッピングと一緒に楽しめるのも嬉しいポイントです♪

※ルミネエスト新宿店限定のイベントとなります。

毎日を彩るコラボ雑貨をチェック♡

かわいさと実用性を兼ね備えた「tiny tiny」と「パワーパフ ガールズ」のコラボアイテムは、日常をちょっと特別にしてくれる存在♡

バッグにプラスしたり、お出かけのお供にしたりと、取り入れ方は自由自在です。

数量や販売時期に限りがあるため、気になる方は早めのチェックがおすすめ。お気に入りのアイテムで、毎日をもっと楽しく彩ってみてください♪