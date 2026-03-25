INI、松本人志とTikTokでダンス ファン驚き「なんだこれは」
INIが、3月25日（水）に公式TikTokを更新。メンバーの西洸人と松田迅が松本人志とダンスする様子が映し出されており、ファンから驚きの声が上がっている。
【写真】流行りの音源に合わせて踊る松本人志とINIメンバー
■後ろにはほかのメンバーも
今回公開されたのは、「ウマ娘 プリティーダービー」のCMをミックスした流行中の音源で踊る西、松田、松本が映った動画。
投稿は「＃松本人志 さんと噂のウマ娘！」とつづられており、音源に合わせてひょうきんに踊る松本に続いて、制服姿の西、松田がダンスを披露する。三人の背後には、動画を盛り上げるINIのほかのメンバーの姿も確認できる。
まさかの共演にファンからは「え？？？」「なにかの撮影!?」「この制服は何なんだろう？」「ななんだこれは!?」「情報量多すぎてしぬ」などと驚きの声が上がっている。
引用：「NI」TikTok（＠official__ini）
【写真】流行りの音源に合わせて踊る松本人志とINIメンバー
■後ろにはほかのメンバーも
今回公開されたのは、「ウマ娘 プリティーダービー」のCMをミックスした流行中の音源で踊る西、松田、松本が映った動画。
投稿は「＃松本人志 さんと噂のウマ娘！」とつづられており、音源に合わせてひょうきんに踊る松本に続いて、制服姿の西、松田がダンスを披露する。三人の背後には、動画を盛り上げるINIのほかのメンバーの姿も確認できる。
まさかの共演にファンからは「え？？？」「なにかの撮影!?」「この制服は何なんだろう？」「ななんだこれは!?」「情報量多すぎてしぬ」などと驚きの声が上がっている。
引用：「NI」TikTok（＠official__ini）