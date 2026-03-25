「期待外れ」の評価も…独２部最下位チームで出場機会減＆無得点、苦境の日本人FWに指揮官が言及「厳しい判断と失望は避けられない」
苦境に立たされている日本人ストライカーについて、指揮官が言及した。英国紙『Daily Record』が報じた。
セルティックからドイツ２部にプロイセン・ミュンスターへレンタル移籍中のFW山田新は、ここまで公式戦５試合（先発１試合）で無得点と結果を残せていない。唯一の先発となった試合でも、ハーフタイムで交代を命じられている。
ドイツ２部で最下位に沈むチームは、３月15日のディナモ・ドレスデン戦で０−６の大敗。その後、アレクサンダー・エンデ監督が解任され、アロイス・シュヴァルツ氏が新指揮官に就任した。
同紙はチームとともに厳しい状況にある25歳の日本人について、「悲惨なレンタル期間を経てセルティック復帰へ。このストライカーは、王者チームが夏にお金を払って獲得した唯一のフォワードだったが、期待外れに終わる」と伝えたうえで、解任前のエンデ監督のコメントを紹介した。
「負傷者が12人に達した時期があり、だからこそ山田新やイマード・ロンジッチのようなローン選手を獲得した。しかし今は全員が回復し、２つのポジションに対して６人のストライカーがいる。厳しい判断と失望は避けられない」
山田のセルティックとの契約は残り３年。レンタル先でも出場機会を失いつつあるFWの今後の去就が注目される。
構成●サッカーダイジェストWeb編集部
【記事】「まじやばいって」「ピンチすぎる」日本サッカー界に届いた“連日の悲報”にSNS悲鳴「どーなってんのよ」
セルティックからドイツ２部にプロイセン・ミュンスターへレンタル移籍中のFW山田新は、ここまで公式戦５試合（先発１試合）で無得点と結果を残せていない。唯一の先発となった試合でも、ハーフタイムで交代を命じられている。
ドイツ２部で最下位に沈むチームは、３月15日のディナモ・ドレスデン戦で０−６の大敗。その後、アレクサンダー・エンデ監督が解任され、アロイス・シュヴァルツ氏が新指揮官に就任した。
同紙はチームとともに厳しい状況にある25歳の日本人について、「悲惨なレンタル期間を経てセルティック復帰へ。このストライカーは、王者チームが夏にお金を払って獲得した唯一のフォワードだったが、期待外れに終わる」と伝えたうえで、解任前のエンデ監督のコメントを紹介した。
「負傷者が12人に達した時期があり、だからこそ山田新やイマード・ロンジッチのようなローン選手を獲得した。しかし今は全員が回復し、２つのポジションに対して６人のストライカーがいる。厳しい判断と失望は避けられない」
山田のセルティックとの契約は残り３年。レンタル先でも出場機会を失いつつあるFWの今後の去就が注目される。
構成●サッカーダイジェストWeb編集部
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