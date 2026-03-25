ACLEファイナルラウンドの組み合わせが決定！ 町田と神戸の対戦相手は…４月16日から25日にかけてサウジアラビアで集中開催
アジアサッカー連盟（AFC）は３月25日、アジア・チャンピオンズリーグエリート（ACLE）ファイナルラウンド（準々決勝から決勝）の組み合わせ抽選会を実施した。
ホーム＆アウェー形式で行なわれたラウンド16は、東西各地区に分かれて実施。東地区の日本勢では、江原FC（韓国）を２戦合計１−０で下したFC町田ゼルビアと、FCソウル（韓国）を２戦合計３−１で撃破したヴィッセル神戸が８強入りを果たした。
そのほか、サンフレッチェ広島を２戦合計３−２で破ったジョホール（マレーシア）と、メルボルン・シティ（オーストラリア）をPK戦の末に下したブリーラム・ユナイテッド（タイ）が勝ち上がっている。
一方で西地区は、中東情勢の悪化が原因でラウンド16の試合が延期となり、ベスト８に進む４チームがいまだ決まっていない。AFCは、西地区のラウンド16を４月13日と14日にサウジアラビアのジェッダで開催すると発表しており、試合形式は一発勝負となる。
決定した準々決勝の対戦カードは以下のとおり。
〇準々決勝第１試合
ヴィッセル神戸（日本）vs［アル・サッド（カタール）とアル・ヒラル（サウジアラビア）］の勝者
〇準々決勝第２試合
ジョホール（マレーシア）vs［アル・ドゥハイル（カタール）とアル・アハリ（サウジアラビア）］の勝者
〇準々決勝第３試合
FC町田ゼルビア（日本）vs［アル・ワフダ（UAE）とアル・イテハド（サウジアラビア）］の勝者
〇準々決勝第４試合
ブリーラム・ユナイテッド（タイ）vs［アル・アハリ（UAE）とトラーク・トゥール（イラン）］の勝者
準々決勝の第1試合は4月16日に、第2試合と第3試合は4月17日に、そして第４試合は4月18日に行なわれる。なお、準々決勝から決勝までの試合はすべて一発勝負で、４月16日から25日にかけてサウジアラビアのジェッダで集中開催される。
構成●サッカーダイジェストWeb編集部
【画像】ACLEファイナルラウンドのトーナメント表
ホーム＆アウェー形式で行なわれたラウンド16は、東西各地区に分かれて実施。東地区の日本勢では、江原FC（韓国）を２戦合計１−０で下したFC町田ゼルビアと、FCソウル（韓国）を２戦合計３−１で撃破したヴィッセル神戸が８強入りを果たした。
一方で西地区は、中東情勢の悪化が原因でラウンド16の試合が延期となり、ベスト８に進む４チームがいまだ決まっていない。AFCは、西地区のラウンド16を４月13日と14日にサウジアラビアのジェッダで開催すると発表しており、試合形式は一発勝負となる。
決定した準々決勝の対戦カードは以下のとおり。
〇準々決勝第１試合
ヴィッセル神戸（日本）vs［アル・サッド（カタール）とアル・ヒラル（サウジアラビア）］の勝者
〇準々決勝第２試合
ジョホール（マレーシア）vs［アル・ドゥハイル（カタール）とアル・アハリ（サウジアラビア）］の勝者
〇準々決勝第３試合
FC町田ゼルビア（日本）vs［アル・ワフダ（UAE）とアル・イテハド（サウジアラビア）］の勝者
〇準々決勝第４試合
ブリーラム・ユナイテッド（タイ）vs［アル・アハリ（UAE）とトラーク・トゥール（イラン）］の勝者
準々決勝の第1試合は4月16日に、第2試合と第3試合は4月17日に、そして第４試合は4月18日に行なわれる。なお、準々決勝から決勝までの試合はすべて一発勝負で、４月16日から25日にかけてサウジアラビアのジェッダで集中開催される。
構成●サッカーダイジェストWeb編集部
【画像】ACLEファイナルラウンドのトーナメント表