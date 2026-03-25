パク・ソンウン、突然ソウルから農村へ移住… 韓国ドラマ『都会の部長 田舎へ行く 〜異動先はシムウミョン ヨンリリ〜』U-NEXTで配信決定＜キャスト・あらすじ＞
俳優のパク・ソンウンが主演する韓国ドラマ『都会の部長 田舎へ行く 〜異動先はシムウミョン ヨンリリ〜』が、26日よりU-NEXTオリジナルとして日本初・本国同時で独占見放題配信されることが決定した。（毎週木曜 後11:30〜）
【動画】『都会の部長 田舎へ行く 〜異動先はシムウミョン ヨンリリ〜』予告
同作は、自然豊かな田舎の農村「ヨンリリ」に突然移住することになった、生粋の都会育ちであるソン・テフン一家が、ソウルへの返り咲きを狙い奔走する姿を描いた、賑やかで心温まるヒューマンドラマ。
突然の人事異動で家族と共にソウルから農村「ヨンリリ」へ移住することになるソン・テフンを演じるのは、『良いが悪い、ドンジェ』『社長をスマホから救い出せ！〜恋の力でロック解除〜』で圧倒的な存在感を示したパク・ソンウン。努力と実力で部長の座をつかみ取った真っすぐな男が、慣れない田舎暮らしに翻弄（ほんろう）される姿を巧みに表現する。
共演には、テフンの妻ミリョにイ・スギョン、長男ジチョンにイ・ジヌを迎え、さらに村長夫婦としてイ・ソファン、ナム・グォンアらが参加、実力派俳優たちが脇を固める。
都会のエリートから一転、「ヨンリリ」で農夫となってしまったテフン。ソウルとは正反対の環境に戸惑い、村の住民たちからけん制されながらも、愛する家族と共に泥臭く奮闘する日々が始まる。彼らが「ヨンリリ」に馴染める日は来るのか…。ドタバタ家族の、笑いと癒やしの物語となっている。
■スタッフ
監督：チェ・ヨンス
■キャスト
パク・ソンウン、イ・スギョン、イ・ジヌ、チェ・ギュリ、イ・ソファン ほか
■あらすじ
大企業の部長ソン・テフンは会社からの突然の発令により、妻と3人の息子を引き連れて、都会から田舎の農村ヨンリリへ移住することに。都会に戻るため、命じられた白菜農業に奮闘するテフンだが、突然現れたテフン一家への村人の風当たりは思わしくなかった。そんな慣れない環境の中で奮闘するテフン一家は、本当の“自分”を見つけ、家族の絆を取り戻していく。
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【動画】『都会の部長 田舎へ行く 〜異動先はシムウミョン ヨンリリ〜』予告
同作は、自然豊かな田舎の農村「ヨンリリ」に突然移住することになった、生粋の都会育ちであるソン・テフン一家が、ソウルへの返り咲きを狙い奔走する姿を描いた、賑やかで心温まるヒューマンドラマ。
共演には、テフンの妻ミリョにイ・スギョン、長男ジチョンにイ・ジヌを迎え、さらに村長夫婦としてイ・ソファン、ナム・グォンアらが参加、実力派俳優たちが脇を固める。
都会のエリートから一転、「ヨンリリ」で農夫となってしまったテフン。ソウルとは正反対の環境に戸惑い、村の住民たちからけん制されながらも、愛する家族と共に泥臭く奮闘する日々が始まる。彼らが「ヨンリリ」に馴染める日は来るのか…。ドタバタ家族の、笑いと癒やしの物語となっている。
■スタッフ
監督：チェ・ヨンス
■キャスト
パク・ソンウン、イ・スギョン、イ・ジヌ、チェ・ギュリ、イ・ソファン ほか
■あらすじ
大企業の部長ソン・テフンは会社からの突然の発令により、妻と3人の息子を引き連れて、都会から田舎の農村ヨンリリへ移住することに。都会に戻るため、命じられた白菜農業に奮闘するテフンだが、突然現れたテフン一家への村人の風当たりは思わしくなかった。そんな慣れない環境の中で奮闘するテフン一家は、本当の“自分”を見つけ、家族の絆を取り戻していく。
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