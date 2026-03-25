お笑いコンビ、爆笑問題の田中裕二（61）、太田光（60）が17日深夜放送のTBSラジオ「火曜JUNK 爆笑問題カーボーイ」（火曜深夜1時）にレギュラー出演。生放送のネタ番組での失態を告白した。

太田は21日放送のフジテレビ系お笑い特番「ENGEIグランドスラム」に出演した際のエピソードを語った。

太田はMCのナインティナイン岡村隆史と放送終了後に話したことを明かし、「『どうだった？今日』って言ったら、『ネタは良かったんですけど、もっと長くやるのかと思いました』って。『でも尺5分だからさ。生（放送）のときは気にするんだよ』って言って。（岡村は）『でも物足りない。もうちょっとやるのかと思ってました』って（言った）。『そうかな？』とか言って」とネタ時間について言及されたことを明かした。

太田は「で、昨日か。テレ朝でやってて俺が着替えてたらお前（田中）が楽屋に入ってきて『太田さん、言いたいことがあります』って。（田中が）『ENGEIグランドスラム、○○のネタ、飛ばしてしまいました』って。それをさ、『やべええええ』って言って。そこで気づくという。当日も気づかず、次の日も気づかず。丸々飛ばしたんだよな。もうダメだよな」とネタを飛ばしていたことに後日気が付いたという。

田中も「ひょんなことからふと思い出して。“あれ…？やった…？やった記憶ないな…”って」と思い出したことを説明した。

太田も「俺もお前に昨日言われるまで忘れてた。だからもう、爆笑問題は結構“完全終了”に近い…」と苦笑いした。