日本競輪選手養成所（静岡県伊豆市）で２５日、２０２６年競輪ワールドシリーズ招へい選手の会見が行われた。今回の短期登録選手は男子３人、女子３人の計６人で外国人選手の競輪参加は２０１９年以来７年ぶりとなる。６月から３カ月、日本人選手と全国各地で豪脚を披露する。

新型コロナウイルス大流行のため中断していた短期登録制度が復活。７年ぶりに自転車競技のトップアスリートが来日。日本の競輪で世界レベルのパワーを見せつける。

男子の注目選手はハリー・ラブレイセン（オランダ）。２４年のパリ五輪でケイリン、スプリント、チームスプリントと３種目で金メダルを獲得。２５年の世界選手権（チリ）ではケイリン、スプリント、チームスプリント、１キロタイムトライアルの４種目で金メダルを獲得。自転車競技の世界一が競輪に初参加する。「来日できてうれしい。競輪でいい経験を積みたい」と意気込みを話した。

女子の注目はエレセ・アンドルーズ（ニュージーランド）。パリ五輪ではケイリン、スプリントで金メダルを獲得した。「レースを走ることが楽しみ」。６人は一度帰国して、５月中旬に再来日。６月３日の防府Ｆ１を皮切りに全国各地のレースに参加する。

出場する外国人選手は以下の通り。

ハリー・ラブレイセン（オランダ）２４年パリ五輪・ケイリン、スプリント、チームスプリント３冠

マシュー・リチャードソン（イギリス）２４年パリ五輪・ケイリン２位、スプリント２位、チームスプリント３位

ジョセフ・トゥルーマン（イギリス）２５年世界選手権・チームスプリント２位、１キロタイムトライアル３位

エレセ・アンドルーズ（ニュージーランド）２４年パリ五輪・ケイリン、スプリント１位、チームスプリント２位

へティ・ファンデルワウ（オランダ）２４年パリ五輪・ケイリン２位、スプリント４位、チームスプリント４位

マチルド・グロ（フランス）２４年パリ五輪・ケイリン８位、スプリント９位