ハウステンボス「エヴァンゲリオン」コラボグルメ＆グッズ一挙公開 シンジの覚醒ドリンクに初号機ソフト
【女子旅プレス＝2026/03/25】長崎県佐世保市のテーマパークリゾート・ハウステンボスでは、『エヴァンゲリオン』をテーマにした新ライドアトラクション「エヴァンゲリオン・ザ・ライド - 8K -」を、2026年4月24日（金）にオープン。これに先駆け、限定フード情報やグッズなどの注目コンテンツを紹介していく。
【写真】「迎撃要塞都市 ハウステンボス」フード＆グッズラインナップ
『エヴァンゲリオン』をテーマにした8Kライド「エヴァンゲリオン・ザ・ライド - 8K -」は、8K LED巨大スクリーンと高精細な8K映像、最新ライドモーションの3要素を兼ね備えたフライングシアター型アトラクション。物語の舞台は、ヨーロッパの街並みが広がるハウステンボス。その華やかな景観の裏側で、秘密裏に対使徒防衛の要である「特務機関『NERV（ネルフ）』佐世保支部」が存在する。ゲストはNERV佐世保支部の臨時職員としてバッテリー輸送任務にあたるが、突如として使徒の襲撃に遭遇。爆風で舞い散る破片まで目視できるほどの精細な映像と、浮遊感、衝撃や加速が完全にリンクするライドモーションにより、これまでにない没入感で『エヴァンゲリオン』の世界を全身で体感できる。
アトラクション始動に伴い「迎撃要塞都市 ハウステンボス」と銘打ち、「NERV佐世保支部 作戦稟議書スタンプラリー」、圧巻のナイトショー、ホテルステイまで、『エヴァンゲリオン』の世界を多層的に体験できるコンテンツを同日に一斉展開する。
コンテンツのひとつが、アトラクションタウンに登場するNERV佐世保支部の特別車両「NERV佐世保支部 臨時移動販売車両」。初号機ソフトクリーム、L.C.L.ポップコーン、NERV佐世保支部特製チュロスなど、場内で手軽で食べられるワンハンドグルメを取り揃える。
レストラン「チーズワーフ1階」では、濃厚な2種のチーズカレーに覚醒をイメージした特製辛口ソースを添えた「エヴァに乗れ、でなければカ（エ）レー＋逃げちゃダメだ辛口ソース付」をはじめ、濃厚なコクがじんわり広がる「『ポカポカする』カルボナーラスープパスタ」や、パリッと弾けるソーセージを合わせた本格仕様の「アスカ専用、実践用に作られた世界初！！本物のチーズドック」など、キャラクターの個性を落とし込んだメニューが味わえる。
デザートやドリンク類も充実しており、ブルーベリーソースと紫芋アイスが重なる特製パフェ「君の心、パフェで救済でもいい？」、「『これは姫専用なの』あんたにはあげないにゃんパフェ」のほか、各機体をイメージした全5種のコラボドリンクなどがラインアップされている。コラボドリンクには限定ランダムコースター1枚が付く。大人向けには、ビールとおつまみのセット「ミサトのとりあえず飲んどこ晩酌セット」や、「加持農園直送野菜のワンハンドフォンデュ」も用意されている。
さらに、各レストランでも夏までの限定コラボメニューを展開する。「エルマーソ」では、イカ墨の深いコクと魚介の旨みが詰まった「初号機 暴走パエリア〜味は暴走しません〜」を提供。「ロード・レーウ」の「使徒、襲来 レモンステーキ＆ハンバーグプレート」は、長崎名物レモンステーキに、使徒のフォルムとコアを模したハンバーグを合わせたボリューム満点の鉄板料理だ。「悟空」からは、冷製ちゃんぽんにピラミッド型の基地風炒飯を添えた新感覚メニュー「冷製トマトちゃんぽんとNERV基地のセット」が登場する。また「タワーシティテラス」では、パテとバンズをあえて逆にする遊び心を加えた食べ応え抜群の「『あんたバカァ？作り方逆じゃない』NERV基地専用佐世保バーガー」が楽しめる。
加えて、NERV佐世保支部をモチーフにした限定グッズも見逃せない。黒と赤を基調とした重厚なデザインのTシャツやパスケース、菓子缶、焼き印カステラなど、日常使いからお土産まで幅広く活躍するアイテムが多数登場する。（女子旅プレス／modelpress編集部）
住所：長崎県佐世保市ハウステンボス町1-1
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◆「迎撃要塞都市 ハウステンボス」内容
『エヴァンゲリオン』をテーマにした8Kライド「エヴァンゲリオン・ザ・ライド - 8K -」は、8K LED巨大スクリーンと高精細な8K映像、最新ライドモーションの3要素を兼ね備えたフライングシアター型アトラクション。物語の舞台は、ヨーロッパの街並みが広がるハウステンボス。その華やかな景観の裏側で、秘密裏に対使徒防衛の要である「特務機関『NERV（ネルフ）』佐世保支部」が存在する。ゲストはNERV佐世保支部の臨時職員としてバッテリー輸送任務にあたるが、突如として使徒の襲撃に遭遇。爆風で舞い散る破片まで目視できるほどの精細な映像と、浮遊感、衝撃や加速が完全にリンクするライドモーションにより、これまでにない没入感で『エヴァンゲリオン』の世界を全身で体感できる。
◆特別なフードワゴン“NERV販売車両”
コンテンツのひとつが、アトラクションタウンに登場するNERV佐世保支部の特別車両「NERV佐世保支部 臨時移動販売車両」。初号機ソフトクリーム、L.C.L.ポップコーン、NERV佐世保支部特製チュロスなど、場内で手軽で食べられるワンハンドグルメを取り揃える。
◆五感で味わう特別コラボメニュー＆グッズ
レストラン「チーズワーフ1階」では、濃厚な2種のチーズカレーに覚醒をイメージした特製辛口ソースを添えた「エヴァに乗れ、でなければカ（エ）レー＋逃げちゃダメだ辛口ソース付」をはじめ、濃厚なコクがじんわり広がる「『ポカポカする』カルボナーラスープパスタ」や、パリッと弾けるソーセージを合わせた本格仕様の「アスカ専用、実践用に作られた世界初！！本物のチーズドック」など、キャラクターの個性を落とし込んだメニューが味わえる。
デザートやドリンク類も充実しており、ブルーベリーソースと紫芋アイスが重なる特製パフェ「君の心、パフェで救済でもいい？」、「『これは姫専用なの』あんたにはあげないにゃんパフェ」のほか、各機体をイメージした全5種のコラボドリンクなどがラインアップされている。コラボドリンクには限定ランダムコースター1枚が付く。大人向けには、ビールとおつまみのセット「ミサトのとりあえず飲んどこ晩酌セット」や、「加持農園直送野菜のワンハンドフォンデュ」も用意されている。
さらに、各レストランでも夏までの限定コラボメニューを展開する。「エルマーソ」では、イカ墨の深いコクと魚介の旨みが詰まった「初号機 暴走パエリア〜味は暴走しません〜」を提供。「ロード・レーウ」の「使徒、襲来 レモンステーキ＆ハンバーグプレート」は、長崎名物レモンステーキに、使徒のフォルムとコアを模したハンバーグを合わせたボリューム満点の鉄板料理だ。「悟空」からは、冷製ちゃんぽんにピラミッド型の基地風炒飯を添えた新感覚メニュー「冷製トマトちゃんぽんとNERV基地のセット」が登場する。また「タワーシティテラス」では、パテとバンズをあえて逆にする遊び心を加えた食べ応え抜群の「『あんたバカァ？作り方逆じゃない』NERV基地専用佐世保バーガー」が楽しめる。
加えて、NERV佐世保支部をモチーフにした限定グッズも見逃せない。黒と赤を基調とした重厚なデザインのTシャツやパスケース、菓子缶、焼き印カステラなど、日常使いからお土産まで幅広く活躍するアイテムが多数登場する。（女子旅プレス／modelpress編集部）
■ハウステンボス
住所：長崎県佐世保市ハウステンボス町1-1
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