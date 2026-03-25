２５日の東京株式市場は主力株をはじめ全面高商状に買われ、日経平均は一時５万４０００円台を回復する場面もあった。



大引けの日経平均株価は前営業日比１４９７円３４銭高の５万３７４９円６２銭と続急伸。プライム市場の売買高概算は２１億９９５８万株、売買代金概算は７兆４３１億円。値上がり銘柄数は１４６１、対して値下がり銘柄数は１１０、変わらずは１４銘柄だった。



きょうの東京市場は終始買い意欲の強い地合いとなり、日経平均は朝方高く始まった後も先物を絡めて水準を切り上げ、取引序盤に５万４０００円台に乗せた。米国とイランの停戦に向けた動きが観測されるなか、ＷＴＩ原油先物価格が下落し、市場センチメントが改善した。今週末の３月の権利付き最終売買日を控え、駆け込みでの配当権利取り狙いの買いなども全体相場に浮揚力を与えている。後場は取引終盤にかけて利益確定売りも出て、日経平均はやや伸び悩んだとはいえ、前引けの値段を上回る水準で着地している。値上がり銘柄数は１４００超でプライム上場銘柄の９２％を占める全面高商状となった。業種別では３３業種中、原油市況下落の影響を受けやすい鉱業を除く３２業種が上昇した。売買代金は７兆円台に乗せ、前日を上回った。



個別では、きょうも断トツの売買代金をこなしたキオクシアホールディングス＜２８５Ａ．Ｔ＞が大きく切り返したほか、フジクラ＜5803＞も大商いで値を飛ばした。東京海上ホールディングス＜8766＞が売買代金上位３傑に食い込む異例の展開で連日のストップ高となった。古河電気工業＜5801＞が高く、アドバンテスト＜6857＞、ディスコ＜6146＞など半導体製造装置関連も上昇。ソフトバンクグループ＜9984＞も気を吐いた。三井住友フィナンシャルグループ＜8316＞などメガバンクが買われた。アステリア＜3853＞が値上がり率トップ、ソラスト＜6197＞、宮越ホールディングス＜6620＞はストップ高。



半面、任天堂＜7974＞が冴えず、川崎重工業＜7012＞もマイナス圏で着地。ＩＮＰＥＸ＜1605＞が売られた。リクルートホールディングス＜6098＞が下落、第一三共＜4568＞も軟調。カプコン＜9697＞、ガンホー・オンライン・エンターテイメント＜3765＞、スギホールディングス＜7649＞なども水準を切り下げた。



出所：ＭＩＮＫＡＢＵ ＰＲＥＳＳ

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