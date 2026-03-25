メインシナリオ…上昇トレンドは継続、160円の攻防に注目。159円台では上値が重い状況が続いている。ただ、21日線は上昇し、現値は同線の上に位置している。上昇トレンドは継続している。買い優勢となれば、節目の160.00の攻防が焦点になる。160円台に乗せると、ボリンジャーバンド(θ＝21）の+2σがある160.36や節目の161.00を目指そう。161円台に浮上すれば、2024年7月3日の高値161.95や節目の162.00がターゲットになる。



サブシナリオ…159円台の上値の重さから軟化すれば、21日線がある158.14に注目したい。同線をしっかり割り込むと、19日の安値157.51や10日の安値157.28、さらには節目の157.00が意識される。156円台に沈むようなら、5日の安値156.46がターゲットになろう。



MINKABU PRESS

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