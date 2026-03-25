選抜高校野球大会2日目の第2試合・横浜対神村学園戦に、今大会最注目の選手が登場した。それが横浜高校のエースである織田翔希（3年）だ。織田は中学時代からスピードの出づらい軟式球で140キロを超えるスピードをマークしていた大型右腕で、昨年の選抜でも2年生ながら全試合に登板してチームの優勝に大きく貢献。150キロを超えるスピードと高い将来性から、今年のドラフト候補の目玉という声も多い。【西尾典文／野球ライター】

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これが今の実力だと思います

甲子園大会では注目投手が登場すると、より球筋が見やすいバックネット裏にある放送席の後方にスカウト陣が立ち見で集まるが、今大会でそのエリアにおけるスカウトの数が最も多かったのはやはり織田が登板した時だった。試合前、スカウトの一人からも「（球場のスピードガン表示で）155キロくらい出るかもしれませんね」という声も聞かれた。

熱戦の舞台・甲子園球場

しかし、そんな期待は裏切られる。立ち上がりの1回、先頭打者にいきなり四球を与えて出塁を許すと、3番の梶山有孜（3年）にはレフト前に運ばれ、いきなりワンアウト一・二塁のピンチを背負う。何とか後続を抑えて無失点で切り抜けたが、ストレートの勢い、コントロールともに好調時と比べるとかなり落ちていることは明らかだった。

そして3回には内野安打と送りバントでワンアウト二塁とされると、2番の田中翔大（3年）に浮いたフォークをセンター右に運ばれるタイムリーツーベースを浴びて先制を許す。

さらに3番の梶山のレフト前ヒット、4番の川崎怜央（3年）の犠牲フライで2点目を献上。その後は何とか立ち直り、7回2/3を投げて被安打7、2失点と試合は作ったが、味方の援護がなくそのまま0対2で敗れ、負け投手となった。7安打を浴び、4回以外は毎回走者を背負う展開となったことが、織田の苦戦ぶりをよく物語っていると言えるだろう。

試合後、織田はこの日のピッチングをこう振り返っている。

「調子が悪かったわけではなく、コンディションも万全でした。これが今の実力だと思います。甲子園の初戦が難しいことは経験して分かっていたので、しっかりと思いを持ってマウンドに上がりましたが、チームに勢いをつけることができませんでした」

プレッシャーも原因の一つか

コンディションは万全だったと語ったが、昨年の選抜では最速152キロをマークしたストレートがこの日は最速150キロにとどまり、力を入れて投げたボールがストライクゾーンから大きく外れるシーンも多かった。視察していたNPBのスカウトの目にも、この日の織田の投球には不安を感じたようだ。

「練習試合ではかなり状態が良いと聞いていましたが、立ち上がりは明らかに投げ急いでいて、バランスも良くなかったです。軸足にしっかり体重を乗せないまま上半身や腕の力で投げようとするので、どうしても体が前に突っ込む。打者から見てもタイミングがとりやすく、スピードガンの数字ほどの速さを感じていないように見えました。昨年は良く投げていた緩いカーブやチェンジアップがほとんどなく、緩急を使えないところも気になりましたね」（セ・リーグ球団スカウト）

他のスカウトからは悪いなりに試合を作ったことを評価する声も聞かれたが、「去年の春の方がインパクトがあった」という声もあり、ドラフトの目玉としては不安の残る内容だったことは間違いないだろう。

試合後の取材でフォームや具体的な技術面について織田からの言及はなく、思うようなピッチングができなかった要因については様々な可能性が考えられる。

下級生だった昨年と比べて周囲からの期待、プレッシャーが高まっていたこともその一つではないだろうか。そして織田に注目が集まっている一つの要因が、NPBだけではなくメジャー球団も積極的に調査に乗り出しているという点だ。

夏にはさらに進化した姿を

あるNPB球団のスカウトからは大会前にはこんな話も聞かれた。

「横浜高校で行われた練習試合には、メジャー球団の関係者は視察を遠慮してもらいたいという連絡が日本担当のスカウトにあったそうです。メジャーが視察に来たとなれば、また大きく取り上げられる可能性もあり、大会前の大事な期間にそれを避けたかったのではないでしょうか。織田本人の意向は分かりませんが、横浜高校サイドとしては少し神経質になっていた部分があるのかもしれません。ただでさえ横浜高校は高校野球の中でも人気と注目度の高さは圧倒的で、その中で結果を残し続けるというのは他のチームと比べても大変なのだと思います」（関東地区担当スカウト）

織田の口からも「横浜高校の背番号1は簡単には背負ってはいけない責任や重圧がどの学校よりもあると思います」というコメントが聞かれており、その思いや気負いが逆にピッチングを狂わせてしまった部分もありそうだ。

ただ、それだけ注目されるのも当然と感じるだけのポテンシャルを秘めていることは、不調だったこの日のピッチングからも十分に伝わってきた。試合後のインタビューで織田はこんな言葉も発している。

「負けに不思議の負けなしという言葉があるように、しっかり振り返ってフィードバックして、見えた課題に取り組んでいきたいです」

重圧と悔しい結果を糧に、夏にはさらに進化した姿を見せてもらいたい。

西尾典文（にしお・のりふみ）

野球ライター。愛知県出身。1979年生まれ。筑波大学大学院で野球の動作解析について研究。主に高校野球、大学野球、社会人野球を中心に年間300試合以上を現場で取材し、執筆活動を行う。ドラフト情報を研究する団体「プロアマ野球研究所（PABBlab）」主任研究員。

デイリー新潮編集部