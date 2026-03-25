桐谷美玲、きょうは雨「朝から降るって言ってましたっけ？」 森アナ「これ…木原VS桐谷？」
俳優の桐谷美玲（36）が、25日放送の日本テレビ系報道番組『news every.』（月〜金 後3：50）にキャスターとして出演。天気予報に“ぼやく”シーンがあった。
【写真】すごい！「シール帳」ショットを公開した桐谷美玲
お天気コーナー直前、メインキャスターの森圭介アナウンサーが「会社に来る途中、上を見ながら桜だなーなんて見ようと思ったら、きょう雨で…がっかり」とコメント。すると桐谷が「雨でした…。私、傘忘れちゃって」と告白。すかさず森アナが「どういう？」とツッコミを入れた。
桐谷は笑いながら「朝から降るって言ってましたっけ？」と質問。森アナは「いや…えっとね。午後からって…折りたたみ傘は持っていきなさいって木原さん言ってた」と、気象予報士の木原実の説明を振り返り。桐谷は「そうなんです。それを信じて、大きい傘を持ってこなかった」とつぶやいた。
森アナは「ちょっと待ってください、これ。木原バーサス桐谷じゃないですか」とニヤリ。「果たしてどうなるんでしょうか、聞いてみましょう」と、お天気コーナーへ振った。
カメラがコーナーに切り替わると、木原が「どうも！すいませんでした！ちょっと…降るの早かった…」とお詫びを伝えていた。
【写真】すごい！「シール帳」ショットを公開した桐谷美玲
お天気コーナー直前、メインキャスターの森圭介アナウンサーが「会社に来る途中、上を見ながら桜だなーなんて見ようと思ったら、きょう雨で…がっかり」とコメント。すると桐谷が「雨でした…。私、傘忘れちゃって」と告白。すかさず森アナが「どういう？」とツッコミを入れた。
森アナは「ちょっと待ってください、これ。木原バーサス桐谷じゃないですか」とニヤリ。「果たしてどうなるんでしょうか、聞いてみましょう」と、お天気コーナーへ振った。
カメラがコーナーに切り替わると、木原が「どうも！すいませんでした！ちょっと…降るの早かった…」とお詫びを伝えていた。