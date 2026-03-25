最後のバッターをアウトにし大谷翔平選手ら仲間からもみくちゃにされる山本由伸投手(中央)(写真：ゲッティ)

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MLBドジャースの新シーズンが日本時間27日に開幕。WBCの熱狂そのまま、残り1週間を切る開幕を前に、ドジャース・山本由伸投手の昨季成績を振り返ります。

◆日本で迎えた開幕戦

2025年3月15日から19日に行われた、MLB東京シリーズ。山本投手は、自身初のメジャー開幕投手として、東京ドームのマウンドへ上がりました。

初回から鈴木誠也選手と対戦し、ショートライナーに抑えるなど無失点の立ち上がり。その後、2回に1点を献上しましたが、5回72球、被安打3、与四球1の1失点で大役を全う。同じく開幕投手を務めたカブス・今永昇太投手との“日本人対決”を制して、シーズン初勝利を挙げました。

◆あの強打者を相手に…ノーノー未遂

9月7日のオリオールズ戦では、大記録へあと一歩。

序盤から相手打線に付け入る隙を与えなかった山本投手は、3回をのぞく全てのイニングを3者凡退に封じる圧巻の投球を披露。9回2アウトまでヒットを許さず、打者27人に対し10個の三振を奪います。

9回もテンポよく2アウト奪うと、ノーヒットノーランまであと1人。そこから94.7マイル(約152キロ)のカットボールを投じると、まさかのソロ本塁打を被弾。残り1アウトで記録を逃すと、代わった救援陣がリードを守り切れず、勝ち星もつきませんでした。

なお昨季は、MLB全体でも20年ぶりにノーヒットノーランが記録されない珍しい年となりました。

◆まさにシリーズ男、3勝を挙げる歴史的活躍

レギュラーシーズンではチーム内で唯一先発ローテーションを守り切り、30試合12勝8敗、201奪三振、防御率2.49を記録した山本投手。好調そのまま、ポストシーズンでも躍動しました。

ブリュワーズとのナ・リーグ優勝決定シリーズ第2戦と、ブルージェイズとのワールドシリーズ第2戦で完投勝利。勝負強さを見せた山本投手は、負けたら終わりの第6戦に先発登板。

96球を投げ、6回1失点でチームを勝利に導くと、翌日には中0日で最終戦のマウンドへ。連投となったリリーフ起用にも応え、チームの2連覇に貢献しました。

山本投手はポストシーズン通じて5勝1敗、防御率1.45、2完投と圧巻の成績。特にワールドシリーズでは4勝のうち3勝をマークするなど、松井秀喜さん以来日本人2人目となるシリーズMVPに輝きました。

◆サイ・ヤング賞ならずも飛躍の一年

メジャー2年目を輝かしい成績で終えた山本投手は、全米野球記者協会(BBWAA)が選出するサイ・ヤング賞の候補者に選出。

フィリーズの左腕クリストフェル・サンチェス投手と、パイレーツの右腕ポール・スキーンズ投手とともにファイナリスト3名に残りました。

しかし、ポストシーズンの評価は評価の対象外ということもあり、結果は3位。リーグ唯一の防御率1点台を記録したスキーンズ投手が満票で初受賞でした。

オールスターに初選出など飛躍を遂げた山本投手は今季、2年連続の開幕投手に内定。WBCでの悔しさをぶつける新シーズンなるか、活躍に注目です。