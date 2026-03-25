MLBドジャースの新シーズンが日本時間27日に開幕。WBCの熱狂そのまま、残り1週間を切る開幕を前に、ドジャース・山本由伸投手の昨季成績を振り返ります。

◆日本で迎えた開幕戦

2025年3月15日から19日に行われた、MLB東京シリーズ。山本投手は、自身初のメジャー開幕投手として、東京ドームのマウンドへ上がりました。

初回から鈴木誠也選手と対戦し、ショートライナーに抑えるなど無失点の立ち上がり。その後、2回に1点を献上しましたが、5回72球、被安打3、与四球1の1失点で大役を全う。同じく開幕投手を務めたカブス・今永昇太投手との“日本人対決”を制して、シーズン初勝利を挙げました。

◆あの強打者を相手に…ノーノー未遂

9月7日のオリオールズ戦では、大記録へあと一歩。

序盤から相手打線に付け入る隙を与えなかった山本投手は、3回をのぞく全てのイニングを3者凡退に封じる圧巻の投球を披露。9回2アウトまでヒットを許さず、打者27人に対し10個の三振を奪います。

9回もテンポよく2アウト奪うと、ノーヒットノーランまであと1人。そこから94.7マイル(約152キロ)のカットボールを投じると、まさかのソロ本塁打を被弾。残り1アウトで記録を逃すと、代わった救援陣がリードを守り切れず、勝ち星もつきませんでした。

なお昨季は、MLB全体でも20年ぶりにノーヒットノーランが記録されない珍しい年となりました。

◆まさにシリーズ男、3勝を挙げる歴史的活躍

レギュラーシーズンではチーム内で唯一先発ローテーションを守り切り、30試合12勝8敗、201奪三振、防御率2.49を記録した山本投手。好調そのまま、ポストシーズンでも躍動しました。

ブリュワーズとのナ・リーグ優勝決定シリーズ第2戦と、ブルージェイズとのワールドシリーズ第2戦で完投勝利。勝負強さを見せた山本投手は、負けたら終わりの第6戦に先発登板。

96球を投げ、6回1失点でチームを勝利に導くと、翌日には中0日で最終戦のマウンドへ。連投となったリリーフ起用にも応え、チームの2連覇に貢献しました。

山本投手はポストシーズン通じて5勝1敗、防御率1.45、2完投と圧巻の成績。特にワールドシリーズでは4勝のうち3勝をマークするなど、松井秀喜さん以来日本人2人目となるシリーズMVPに輝きました。

◆サイ・ヤング賞ならずも飛躍の一年

メジャー2年目を輝かしい成績で終えた山本投手は、全米野球記者協会(BBWAA)が選出するサイ・ヤング賞の候補者に選出。

フィリーズの左腕クリストフェル・サンチェス投手と、パイレーツの右腕ポール・スキーンズ投手とともにファイナリスト3名に残りました。

しかし、ポストシーズンの評価は評価の対象外ということもあり、結果は3位。リーグ唯一の防御率1点台を記録したスキーンズ投手が満票で初受賞でした。

オールスターに初選出など飛躍を遂げた山本投手は今季、2年連続の開幕投手に内定。WBCでの悔しさをぶつける新シーズンなるか、活躍に注目です。