元モーニング娘。の辻希美（38）が25日、フジテレビ系「ぽかぽか」（月〜金曜午前11時50分）にVTR出演。長女・希空（のあ）の反抗期について語った。

水曜レギュラーの辻は25年5月28日の放送後に産休に入り、301日ぶりの出演、共演者に手料理を振る舞った。

食事について辻は「自分ものとかは簡単にチンする物とか、出前とかもする」と明かし、「でも、子どもに対しては、反抗期で、ご飯作ることしかできなくなっちゃった時期があって。『親なんて』みたいな…拒否をされちゃうから。それでもできることはご飯作ることしかなくて。だからご飯だけはとにかく子どもに対してちゃんと作ってあげたいと思ってて」と打ち明けた。「今、反抗期？」の質問には、「3人目が反抗期」と、13歳・中1の次男が反抗期だと明かした。

そして反抗期の攻略法は「その子によって違う」とし、「長女（希空）の時は長くて、2年ぐらい口きかない時期と。小6…、中1ぐらいがピークで。とりあえずご飯作って、部屋の前に置いて、なくなってるか残ってるか確認をして。作れることが幸せだと思って。作って喜んで食べてもらえることが幸せと思って」と語った。

夫の杉浦太陽の様子を聞かれると、「長女の時は初めてだったんで、結構泣きそうになってました。ショックもデカいし、ちょっとイライラもしちゃうっていうか」と振り返った。