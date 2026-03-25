クレオが２６年３月期利益予想及び配当予想を上方修正 クレオが２６年３月期利益予想及び配当予想を上方修正

リンクをコピーする みんなの感想は？

クレオ<9698.T>がこの日の取引終了後に、２６年３月期の連結業績予想について、営業利益を１１億４０００万円から１１億８０００万円（前期比４．４％増）へ、純利益を７億４０００万円から８億１０００万円（同１６．４％増）へ上方修正し、あわせて期末一括配当予想を５２円から５５円（前期５１円）へ引き上げた。



サポートサービス事業で主要顧客からの受注が想定を下回る見通しとなったことから、売上高は１５１億円から１４６億円（同０．５％増）へ下方修正したが、ソリューションサービス事業でストック収入が増加していることに加えて、特に受託開発事業で適切なプロジェクト管理と稼働率の改善に取り組んでいることが奏功する。



出所：MINKABU PRESS